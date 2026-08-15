Stațiile Lukoil au majorat cu 10 bani prețul la motorină în București, astfel că ei vând carburantul cu 10,88 lei/l, cel mai ieftin fiind 10,67 lei, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 15 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București se găsește sâmbătă, 15 august, la 9,51 de lei/litru, la Petrom, preț constant de miercuri.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, carburantul costă tot 9,51 lei/l, neschimbat de miercuri după-amiază. La Rompetrol, litrul de benzină costă 9,55 de lei, menținut de joi.

Stațiile OMV afișează un preț de 9,57 lei/l, cotația de joi. Și stațiile Mol comercializează benzina sâmbătă, 15 august 2026, tot cu 9,57 lei/l, la fel ca ieri.

De asemenea, Lukoil menține trendul și vinde carburantul tot cu 9,57 lei/l, preț neschimbat de miercuri.

În principalele orașe din țară, benzina are cel mai mic preț, de 9,48 de lei/litru, în Timișoara, neschimbat de joi. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 9,51 de lei/litru, rămas constant de joi.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 15 august 2026

Motorina standard se vinde sâmbătă, 15 august 2026, cu cel puțin 10,67 de lei/litru în București, la Petrom, preț menținut de miercuri după-amiază.

Și Socar afișează același cost la carburant, de asemenea neschimbat de miercuri. La OMV, motorina costă 10,73 lei/l, preț menținut de miercuri.

Și stațiile Mol mențin trendul tot de miercuri de la prânz și vând carburantul cu 10,73 lei/l. Rompetrol are un preț afișat de 10,79 de lei/litru, la fel ca în ziua precedentă.

Cea mai scumpă motorină se găsește la stațiile Lukoil, cu 10,88 lei/l, în creștere față de ieri când era 10,78 de lei/litru (o majorare de 0,10 lei).

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină motorină este în Timișoara și se vinde cu 10,63 de lei/l, același preț de joi. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, carburantul costă 10,67 de lei/l, cost neschimbat tot de joi.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 15 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă sâmbătă, 15 august, 9,35 de lei/litru, preț neschimbat de miercuri, și este disponibilă la o stație PartenerRompetrol din Arad, situată pe strada Zimbrului, numărul 101B.

Cel mai mic preț pentru motorina standard este de 10,63 de lei/litru, același de joi, și este afișat de o stație Socar din Zalău, pe strada Simion Bărnuțiu, nr. 22 A, județul Sălaj.

Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, 13 august, reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026.

Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

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