Prețurile la benzină și motorină înregistrează fluctuații la pompă vineri, 14 august 2026. În București, benzina s-a scumpit la MOL și a rămas la același nivel în celelalte stații, în timp ce prețurile la motorină au rămas neschimbate față de ziua precedentă în majoritatea rețelelor.

Potrivit datelor Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din București costă 9,51 de lei/litru, iar motorina standard are un preț minim de 10,67 de lei/litru. La nivel național, cele mai mici prețuri sunt de 9,35 de lei/litru pentru benzină și 10,63 de lei/litru pentru motorină.

Cât costă benzina în București, vineri, 14 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă vineri, 14 august, 9,51 de lei/litru și se găsește la Socar și Petrom. La Rompetrol, litrul de benzină costă 9,55 de lei, în timp ce MOL, OMV și Lukoil afișează un preț de 9,57 de lei/litru.

Comparativ cu joi, 13 august, prețurile au înregistrat modificări doar la una dintre stațiile monitorizate. La MOL, benzina s-a scumpit cu 5 bani pe litru, de la 9,52 de lei la 9,57 de lei. Rompetrol vinde litrul de benzină cu 9,55 de lei, iar la OMV, prețul benzinei a rămas la 9,57 de lei/litru, același tarif fiind menținut și de Lukoil.

Socar păstrează prețul de 9,51 de lei/litru, în timp ce Petrom vinde în continuare benzina cu 9,51 de lei/litru.

Față de ieri, singura modificare a prețului benzinei dintre stațiile indicate este la MOL, unde litrul s-a scumpit cu 5 bani. Rompetrol, OMV, Socar, Lukoil și Petrom păstrează aceleași prețuri ca joi, 13 august.

Cât costă motorina în București, vineri, 14 august 2026

Motorina standard se vinde vineri, 14 august, cu cel puțin 10,67 de lei/litru în București. Acesta este prețul afișat de Socar și Petrom. La MOL și OMV, un litru de motorină costă 10,73 de lei, în timp ce Rompetrol are un preț de 10,79 de lei/litru. La Lukoil, motorina costă 10,78 de lei/litru.

Comparativ cu joi, 13 august, prețurile motorinei au rămas neschimbate la toate cele șase stații monitorizate. MOL păstrează prețul de 10,73 de lei/litru, același tarif fiind afișat și de OMV. Rompetrol menține prețul de 10,79 de lei/litru, iar Lukoil continuă să vândă motorina cu 10,78 de lei/litru. Socar și Petrom păstrează, la rândul lor, prețul minim de 10,67 de lei/litru.

Prin urmare, față de ziua precedentă, nu s-a înregistrat nicio modificare a prețului motorinei la stațiile MOL, Rompetrol, OMV, Socar, Lukoil și Petrom.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 14 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă vineri, 14 august, 9,35 de lei/litru și este disponibilă la o stație PartenerRompetrol din Arad, situată pe strada Zimbrului, numărul 101B. Cel mai mic preț pentru motorina standard este de 10,63 de lei/litru și este afișat de o stație Socar din Sibiu, pe strada Agricultorilor.

În principalele orașe din țară, benzina are cel mai mic preț, de 9,48 de lei/litru, în Timișoara. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 9,51 de lei/litru.

În cazul motorinei, cel mai mic preț dintre principalele orașe este în Timișoara, unde litrul costă 10,63 de lei. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, motorina poate fi cumpărată cu minimum 10,67 de lei/litru.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și momentul actualizării.

Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, 13 august, reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026. Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

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