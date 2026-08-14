Prețurile la benzină și motorină înregistrează fluctuații la pompă vineri, 14 august 2026. În București, benzina s-a scumpit la MOL și a rămas la același nivel în celelalte stații, în timp ce prețurile la motorină au rămas neschimbate față de ziua precedentă în majoritatea rețelelor.

Potrivit datelor Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din București costă 9,51 de lei/litru, iar motorina standard are un preț minim de 10,67 de lei/litru. La nivel național, cele mai mici prețuri sunt de 9,35 de lei/litru pentru benzină și 10,63 de lei/litru pentru motorină.

Cât costă un litru de benzină și motorină, vineri, 14 august 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Cât costă benzina în București, vineri, 14 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă vineri, 14 august, 9,51 de lei/litru și se găsește la Socar și Petrom. La Rompetrol, litrul de benzină costă 9,55 de lei, în timp ce MOL, OMV și Lukoil afișează un preț de 9,57 de lei/litru.

Comparativ cu joi, 13 august, prețurile au înregistrat modificări doar la una dintre stațiile monitorizate. La MOL, benzina s-a scumpit cu 5 bani pe litru, de la 9,52 de lei la 9,57 de lei. Rompetrol vinde litrul de benzină cu 9,55 de lei, iar la OMV, prețul benzinei a rămas la 9,57 de lei/litru, același tarif fiind menținut și de Lukoil.

Socar păstrează prețul de 9,51 de lei/litru, în timp ce Petrom vinde în continuare benzina cu 9,51 de lei/litru.

Față de ieri, singura modificare a prețului benzinei dintre stațiile indicate este la MOL, unde litrul s-a scumpit cu 5 bani. Rompetrol, OMV, Socar, Lukoil și Petrom păstrează aceleași prețuri ca joi, 13 august.

Cât costă motorina în București, vineri, 14 august 2026

Motorina standard se vinde vineri, 14 august, cu cel puțin 10,67 de lei/litru în București. Acesta este prețul afișat de Socar și Petrom. La MOL și OMV, un litru de motorină costă 10,73 de lei, în timp ce Rompetrol are un preț de 10,79 de lei/litru. La Lukoil, motorina costă 10,78 de lei/litru.

Comparativ cu joi, 13 august, prețurile motorinei au rămas neschimbate la toate cele șase stații monitorizate. MOL păstrează prețul de 10,73 de lei/litru, același tarif fiind afișat și de OMV. Rompetrol menține prețul de 10,79 de lei/litru, iar Lukoil continuă să vândă motorina cu 10,78 de lei/litru. Socar și Petrom păstrează, la rândul lor, prețul minim de 10,67 de lei/litru.

Prin urmare, față de ziua precedentă, nu s-a înregistrat nicio modificare a prețului motorinei la stațiile MOL, Rompetrol, OMV, Socar, Lukoil și Petrom.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 14 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă vineri, 14 august, 9,35 de lei/litru și este disponibilă la o stație PartenerRompetrol din Arad, situată pe strada Zimbrului, numărul 101B. Cel mai mic preț pentru motorina standard este de 10,63 de lei/litru și este afișat de o stație Socar din Sibiu, pe strada Agricultorilor.

În principalele orașe din țară, benzina are cel mai mic preț, de 9,48 de lei/litru, în Timișoara. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 9,51 de lei/litru.

În cazul motorinei, cel mai mic preț dintre principalele orașe este în Timișoara, unde litrul costă 10,63 de lei. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, motorina poate fi cumpărată cu minimum 10,67 de lei/litru.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și momentul actualizării.

Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, 13 august, reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026. Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
Viva.ro
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Mihai Bobonete, noul acționar al Universității Craiova: „De fapt, ăsta este scopul venirii mele aici”
GSP.RO
Mihai Bobonete, noul acționar al Universității Craiova: „De fapt, ăsta este scopul venirii mele aici”
După Tulcea, o nouă sală polivalentă ultramodernă e 99,99% gata în România » IMAGINI + marea problemă
GSP.RO
După Tulcea, o nouă sală polivalentă ultramodernă e 99,99% gata în România » IMAGINI + marea problemă
Parteneri
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Adevarul.ro
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Fostul căpitan de la Dinamo s-a retras: „După mulți ani în fotbalul profesionist, am simțit că nu mai vreau să continui!”
Fanatik.ro
Fostul căpitan de la Dinamo s-a retras: „După mulți ani în fotbalul profesionist, am simțit că nu mai vreau să continui!”
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Financiarul.ro
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile
ObservatorNews.ro
Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
David Popovici, amuzant după calificarea în finală la 200 m liber: „Sunt obișnuit cu 4! Ce ordine, mă, cum sunt astea inversate?”
GSP.ro
David Popovici, amuzant după calificarea în finală la 200 m liber: „Sunt obișnuit cu 4! Ce ordine, mă, cum sunt astea inversate?”
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
I-au ademenit, i-au drogat și i-au ucis! Cuplu de ROMÂNI, condamnat în Anglia
Mediafax.ro
I-au ademenit, i-au drogat și i-au ucis! Cuplu de ROMÂNI, condamnat în Anglia
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Diagnosticul care l-a trimis pe David Popovici la bazin . Motivul real din spatele primelor lecții de înot
Redactia.ro
Diagnosticul care l-a trimis pe David Popovici la bazin . Motivul real din spatele primelor lecții de înot
Un oraş din România va rămâne 24 de ore fără apă! Seceta aduce o nouă situație de criză
KanalD.ro
Un oraş din România va rămâne 24 de ore fără apă! Seceta aduce o nouă situație de criză

Politic

Parteneri
Radu Drăgușin, detalii nespuse despre momentul în care i s-a făcut rău lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat și ce a zis, de fapt, regretatul antrenor
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, detalii nespuse despre momentul în care i s-a făcut rău lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat și ce a zis, de fapt, regretatul antrenor
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online