Locul din România unde un kilogram de pepene verde a ajuns să coste doar 30 de bani

Fermierii din comuna Călărași, județul Dolj, se confruntă cu pierderi uriașe după scăderea prețului. Dacă la începutul lunii iunie, un pepene de 10 kilograme valora aproape 30 de lei direct de la producător, acum prețul a scăzut la doar 3 lei, potrivit unui reportaj realizat de TVRinfo.ro.

În târgul engros din Dăbuleni, puțini cumpărători sunt interesați, iar producătorii așteaptă ore întregi pentru a încheia o vânzare.

În târgul engros din Dăbuleni, puțini cumpărători sunt interesați, iar producătorii așteaptă ore întregi pentru a încheia o vânzare. Sursa foto: Shutterstock

Agricultorii înregistrează pierderi uriașe din cauza prețului scăzute la lubenițe

Mulți agricultori au renunțat să-și mai recolteze culturile, deoarece costurile cu munca și irigațiile depășesc veniturile obținute.

„Mai bine îi lăsăm să putrezească”, spun cu amărăciune unii fermieri care transformă recoltele în hrană pentru animale.

În cea mai aridă zonă a Olteniei, fermierii privesc neputincioși cum munca lor se transformă în pierderi. „Anul acesta, în loc de câștiguri, la toamnă vom număra pierderi”, mărturisesc aceștia, potrivit sursa citată mai sus.

Mulți agricultori au renunțat să-și mai recolteze culturile, deoarece costurile cu munca și irigațiile depășesc veniturile obținute. Sursa foto: Shutterstock

Pepenii românești erau vedete în Piața Obor, la mijlocul lui iunie

La început de sezon, pepenii erau vedetele tarabelor din Piața Obor. Lubenița se vindea cu prețuri între 5 și 6 lei/kg, iar soiurile „foarte dulci” pot fi găsite la aproximativ 5 lei/kg, în funcție de producător.

Comparativ cu lubenița, pepenele galben era mai scump la începutul verii. Acesta se vindea cu prețuri între 8 și 10 lei/kg, în funcție de soi.

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