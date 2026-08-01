Conform comunicatului oficial, liderul grupului a fost plasat în arest la domiciliu, iar ceilalți trei suspecți au fost citați să se prezinte în fața autorităților judiciare.

Ancheta a pornit după plângerea depusă de patru cetățeni marocani, care au declarat că, între ianuarie și mai 2024, au lucrat ca muncitori agricoli la culesul de portocale în comunele Enna și Regalbuto, în condiții de exploatare extremă, notează Agerpres.

Totodată, cei trei complici ai liderului sunt acuzați că i-au forțat pe lucrători să locuiască în spații insalubre, fără apă curentă și energie electrică, reținându-le chiria din salarii și amenințându-i cu evacuarea dacă nu se conformau.

Conform autorităților italiene, ancheta este încă în desfășurare. Între timp, cei patru muncitori marocani, fiind considerați victime ale unei grave forme de exploatare prin muncă, pot solicita un permis special de ședere în Italia.

Cazul din Enna atrage atenția asupra unui fenomen național reacutizat în contextul tragediei din iunie 2026, când patru muncitori migranți au murit arși de vii în Calabria. Potrivit unui raport publicat în martie 2026 de organizația italiană Altro Diritto, numărul cazurilor de exploatare prin muncă a crescut în Italia cu aproape 50% în 2024, fiind înregistrate 1.249 de cazuri față de 834 în 2023.

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