Preț record de energie de aproape 3.500 de lei/MWh în România, din cauza lipsei de vânt

Prețurile energiei electrice au înregistrat luni creșteri spectaculoase în Europa, inclusiv în România, unde maximul zilei a ajuns la aproape 3.500 de lei/MWh. Cauza principală: producția scăzută de energie eoliană în Germania, care a amplificat utilizarea centralelor pe gaze, alimentând o cerere deja ridicată. Potrivit Profit.ro, prețul mediu zilnic al energiei pe piața românească a ajuns la 238 de euro/MWh, în timp ce maximul a fost de 656 de euro/MWh (3.450 de lei).

România a fost nevoită să importe peste 2.000 MWh din Bulgaria și să exporte peste 1.600 MWh în Ungaria, ceea ce subliniază presiunile externe asupra pieței locale. Aceste fluctuații vin pe fondul unor probleme interne, cum ar fi indisponibilitatea centralei nucleare de la Cernavodă.

În același timp, piața germană de energie a raportat o creștere de peste 70% a prețului spot, atingând 257 de euro/MWh, iar în Suedia, un alt exemplu notabil, energia s-a vândut la un preț mediu zilnic de 270 de euro/MWh, marcând o situație neobișnuită pentru regiunea nordică.

Europa Centrală, de Est și de Nord s-a confruntat cu salturi extreme ale prețurilor, unele regiuni raportând creșteri de până la 700%. În mai multe state, producția eoliană redusă a forțat utilizarea crescută a centralelor pe gaze, cele mai scumpe surse de energie. Variațiile meteorologice, precum vântul slab, au accentuat aceste fluctuații zilnice.

Un alt factor major îl reprezintă prețurile ridicate ale gazelor naturale pe bursa olandeză TTF, care au depășit recent 70–80 €/MWh. Creșterile sunt alimentate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, inclusiv conflictele legate de Iran și posibilele restricții din Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru gazele naturale lichefiate (GNL).