O piață cu o elasticitate redusă

Faptul că reducerea este rezultatul intrării în revizie a unor zăcăminte operate de OMV Petrom și Romgaz este o situație normală din punct de vedere operațional.

Producătorii trebuie să efectueze mentenanță periodică pentru a asigura funcționarea optimă și sigură a instalațiilor pe termen lung. Însă chiar și aceste operațiuni planificate pot avea un impact imediat asupra prețurilor dacă nu sunt compensate de alte surse sau de stocuri suficiente.

O creștere de 10% a prețului la o scădere de 2% a ofertei indică o piață cu o elasticitate redusă a cererii și ofertei pe termen scurt. Altfel spus, chiar și o mică modificare a ofertei poate duce la fluctuații mari de preț, deoarece nu există alternative imediate sau stocuri tampon suficiente pentru a absorbi șocul.

Cei doi mari producători, OMV Petrom și Romgaz, domină producția internă de gaze a României. Deciziile lor operaționale, chiar și cele de rutină precum reviziile, au un impact direct și semnificativ asupra întregii piețe.

România se bazează în mare măsură pe producția internă pentru a-și acoperi consumul de gaze. Orice perturbare a acestei producții, chiar și temporară, poate duce la creșterea dependenței de importuri (care pot fi mai scumpe) sau la creșterea prețurilor pe piața internă.

Recomandări
Producția internă s-a diminuat

Prețul mediu spot al gazelor a urcat luni de la 151,8 lei/MWh la 164,8 lei/MWh, ajungând în ziua următoare la 167,2 lei/MWh.

Cotațiile internaționale au rămas relativ constante, însă producția internă s-a diminuat de la o medie de peste 250 milioane mc pe zi înregistrată săptămâna trecută la una de 245 milioane mc pe zi în primele 3 zile ale acestei săptămâni.

Volumele tranzacționate au fost de aproximativ 40 GWh, echivalente cu aproximativ 16% din producția internă curentă.

În timp ce prețul spot al gazelor pe piața austriacă CEGH, cea mai importantă la niivel regional,a rămas relativ constant în această perioadă, de aproximativ 35,6 euro/MWh, cotațiile de pe piața autohtonă, de aproximativ 33,1 euro/MWh sunt inferioare celor de pe piețele vestice.

În aceste condiții, România exportă în continuare gaze către Ungaria 6,7 milioane mc de gaze și 2,3 milioane mc în Republica Moldova.

Aceste volume probabil că doar tranzitează România, importurile de gaze via Bulgaria fiind superioare, de 10,9 milioane mc.

Diferența de 1,9 milioane mc este fie înmagazinată, fie alocată acoperirii consumului curent.

Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:14
Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa”
Regula de aur pentru un abdomen plat. Sfatul Mihaelei Bilic. „E bine să le consumăm în prima parte a zilei"
Stiri Mondene 17:04
Regula de aur pentru un abdomen plat. Sfatul Mihaelei Bilic. „E bine să le consumăm în prima parte a zilei”
AUR cere Guvernului să nu primească suma de 16,7 miliarde euro din programul pentru apărare SAFE: „Nivelul sumei este nefiresc de ridicat" 
Politică 18:43
AUR cere Guvernului să nu primească suma de 16,7 miliarde euro din programul pentru apărare SAFE: „Nivelul sumei este nefiresc de ridicat” 
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma" administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota". Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
Analiză
Politică 14:00
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
