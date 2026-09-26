Benzina s-a scumpit din nou, sâmbătă, 26 septembrie 2026, la unul dintre marile lanțuri de benzinării. În București, Rompetrol a scumpit benzina cu 8 bani pe litru, în timp ce motorina și tarifele celorlalte mari rețele au rămas neschimbate față de vineri, potrivit Peco-Online.

Șoferii găsesc puține modificări la pompă în acest weekend. Deși benzina s-a scumpit la Rompetrol, cele mai mici prețuri din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța sunt aceleași ca vineri.

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 26 septembrie 2026

Prețul benzinei standard în București este cuprins sâmbătă între 9,99 și 10,13 lei/litru. La Petrom, benzina costă 9,99 lei/litru, fără nicio modificare față de vineri. Același tarif este afișat și în stațiile Socar. Prețul minim al rețelei a rămas neschimbat, însă o stație care vineri vindea litrul cu 10,04 lei a redus tariful la 9,99 lei. La MOL, OMV și Lukoil, benzina standard costă în continuare 10,05 lei/litru.

Singura scumpire apare la Rompetrol, unde prețul benzinei a crescut cu 8 bani, de la 10,05 la 10,13 lei/litru. Rompetrol afișează astfel cel mai ridicat tarif dintre marile rețele analizate din Capitală. Cea mai ieftină benzină din București rămâne cea comercializată de Petrom și Socar, la 9,99 lei/litru.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 26 septembrie 2026

Motorina standard este comercializată în București la prețuri cuprinse între 10,91 și 10,99 lei/litru, fără modificări față de vineri. La Petrom, litrul de motorină costă 10,91 lei. Același preț minim este afișat și într-o stație Socar, în timp ce celelalte stații ale rețelei vând motorina cu 10,94 lei/litru. La MOL, OMV și Rompetrol, motorina costă 10,97 lei/litru. Lukoil păstrează cel mai ridicat tarif dintre rețelele analizate, de 10,99 lei/litru. Cea mai ieftină motorină din Capitală rămâne disponibilă la Petrom și Socar, la prețul de 10,91 lei/litru.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 15 septembrie că reducerea cu 25% a accizei la motorină va fi menținută până la sfârșitul lunii septembrie. Măsura urmărește să diminueze presiunea fiscală asupra prețurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 26 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă 9,87 lei/litru și este disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, situată pe strada Principală, DN7, nr. 172. Prețul este neschimbat față de vineri.

Unde găsesc șoferii cel mai ieftin carburant în Romania. Sursă foto: Peco-Online

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 lei/litru și este vândută la aceeași stație Dacma din Lungulețu. Vineri, minimul național era de 10,70 lei/litru, la stația CellyRo din Pitești. Prin urmare, cel mai mic tarif disponibil sâmbătă este cu 5 bani mai mare.

În București, benzina pornește de la 9,99 lei/litru, iar motorina de la 10,91 lei/litru. În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită de la 9,93 lei/litru, iar motorina de la 10,89 lei/litru.

În Timișoara, benzina pornește de la 9,97 lei/litru, iar motorina de la 10,88 lei/litru. La Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei este de 9,99 lei/litru, iar motorina pornește de la 10,91 lei/litru. Toate aceste prețuri minime din cele cinci mari orașe sunt identice cu cele afișate vineri, 25 septembrie.