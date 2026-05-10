Motorina, în ușoară scădere, în Franța

Conform Media Roole Data, prețurile medii ale carburanților în Franța se situează duminică, 10 mai, la următoarele valori:

Motorină: 2,187 €/L( 10,87 lei).

Benzină SP98 (E5): 2,131 €/L(10,60 lei).

Benzină SP95 (E10): 2,041 €/L(10,15 lei).

GPL: 1,078 €/L(5,36 lei).

Superetanol-E85: 0,851 €/L.(4,23 lei).

Prețurile carburanților au evoluat foarte puțin duminică, 10 mai. Motorina își continuă ușoara scădere, cu o reducere de 0,3 cenți (-0,14%), stabilindu-se la 2,187 €/L. Tipurile de benzină se modifică nesemnificativ: SP98 (E5) crește cu 0,1 cenți (+0,05%), ajungând la 2,131 €/L, în timp ce SP95 (E10) rămâne stabil la 2,041 €/L.

Ceilalți carburanți înregistrează variații minore. GPL-ul crește ușor cu 0,1 cenți, până la 1,078 €/L, în timp ce superetanolul-E85 rămâne neschimbat la 0,851 €/L.

Prețurile sunt adesea mai ridicate pe drumurile foarte circulate (în special pe autostrăzi) și în apropierea zonelor turistice. Nu va fi însă cazul în stațiile de alimentare TotalEnergies, care au lansat o operațiune cu „Preț unic” în întreaga lor rețea pe parcursul weekendurilor prelungite din luna mai.

Ce prețuri sunt în România

În România, față de sâmbătă, 9 mai, benzina standard a rămas neschimbată, cu o medie națională de 9,17 lei pe litru. Motorina standard a scăzut ușor, de la 9,73 de lei pe litru la 9,72 de lei pe litru, în timp ce GPL-ul auto a rămas la 4,37 de lei pe litru, potrivit PretCarburant.ro.

Cele mai mici prețuri afișate duminică arată o valori apropiate de cele de sâmbătă, 9 mai. Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard costă 8,95 de lei pe litru și se găsește la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, în timp ce cea mai ieftină motorină standard costă 9,59 de lei pe litru și este afișată la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

La nivel național, benzina standard are duminică o medie de 9,17 lei pe litru, iar motorina standard – de 9,72 de lei pe litru. Față de sâmbătă, benzina rămâne practic la același nivel, iar motorina este ușor mai jos, de la 9,73 de lei pe litru la 9,72 de lei pe litru.



Salariul minim și mediu în Franța și România

Deși prețul afișat la pompă în Franța este mai mare, un francez își permite să cumpere de două ori mai mult combustibil decât un român, raportat la veniturile medii.

În România, din salariul mediu net (5.250 RON), poți cumpăra aproximativ 632 litri de benzină.

În Franța, din salariul mediu net (2.750 €), poți cumpăra aproximativ 1.347 litri de benzină.

1.Salariul minim (brut și net):

Țara Minim Brut Minim Net (aproximativ) În RON (Net) Franța ~1.820 € ~1.440 € ~7.150 RON România 4.000 RON 2.530 RON 2.530 RON

2. Salariul Mediu (net)

Aceasta este suma „în mână” pe care o primește, în medie, un angajat:

Țara Mediu Net (Lună) În RON Franța ~2.750 € ~13.660 RON România ~5.250 RON 5.250 RON

