„În Comitetul Executiv pe care îl vom avea luni vom avea mai multe subiecte pe ordinea de zi. Vom discuta şi despre remaniere, vom discuta şi despre mobilizarea pentru prezidenţiale, despre analizele pe care le facem în teritoriu, despre programul de deplasări pe care îl avem în perioada următoare. Vor fi mai multe subiecte pe ordinea de zi. Încă o dată, precizez că este normal ca aceste decizii să le luăm împreună în forul statutar şi pe urmă să ieşim cu ele public”, a declarat premierul, la Ambasada Franţei.

Viorica Dăncilă a menţionat că îl va anunţa pe preşedintele Klaus Iohannis pe tema remanierii.

„Normal că trebuie să-i spun preşedintelui că fac remanieri, că vin cu persoanele pe care le-am remaniat şi cu propuneri pentru noi persoane. Am spus că voi face o remaniere, nu am vorbit despre persoane. Cred că aici trebuie să avem o discuţie în cadrul partidului. Eu am relaţii foarte bune cu toţi miniştrii Cabinetului”, a adăugat liderul PSD.



Un alt subiect din cadrul CExN va fi caniddatul PSD la alegerile prezidenţiale.

„Dincolo de procentele pe care le avem unul sau altul, trebuie să avem şi susţinerea organizaţiilor din teritoriu. Fiecare susţinere este importantă şi fiecare candidat trebuie să simtă că are în spate organizaţiile din toate judeţele. (…) Nu este o luptă uşoară, mai ales din partea PSD, având în vedere rezultatele de la europarlamentare şi tot ceea ce s-a întâmplat ulterior. Deci eu cred că trebuie să avem o discuţie aplicată în cadrul partidului şi când ieşim din forul statutar vom avea o decizie comună stabilită prin votul membrilor”, a mai spus premierul.

