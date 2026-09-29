Inginerii elvețieni de la startup-ul Energy Vault captau atenția lumii, acum trei ani, cu un concept revoluționar: o baterie gravitațională sub forma unui turn gigantic, capabil să stocheze energie regenerabilă prin intermediul unor blocuri de beton care sunt ridicate și coborâte.

Această soluție inovatoare promitea o alternativă sustenabilă la bateriile tradiționale și hidrocentralele prin pompaj, eliminând problemele de durabilitate și limitările legate de relief.

Rudong, turnul gravitațional din China, între promisiuni și realitate

Prima baterie-turn gravitațională din lume, testată în China. Rudong stochează energie cu 315.000 tone beton. Foto: Energy Vault

Proiectul-pilot urma să fie construit în China, iar astăzi, la trei ani distanță, vedem cum s-a concretizat această idee, potrivit unui raport detaliat al celor de la Piața auto.md.

Turnul, denumit oficial Proiectul Rudong, a fost realizat în colaborare cu compania chineză China Tianying și măsoară 148 de metri în înălțime.

Construcția sa a fost gândită pentru a stoca până la 100 MWh de energie regenerabilă, cu o eficiență estimată inițial la 80%, comparabilă cu hidrocentralele prin pompaj, care au un randament cuprins între 77% și 81%. Totuși, testele finale au arătat un randament chiar mai bun, situându-se între 83% și 85%.

„Pentru a extrage 100 MWh din baterie înapoi e nevoie să se consume aproximativ 118 MWh de electricitate la încărcarea ei”, menționează inginerii citați.

Acest rezultat depășește așteptările inițiale și oferă o alternativă mai durabilă decât bateriile convenționale, care au o durată de viață limitată la 10-15 ani și sunt afectate de degradarea ciclurilor de încărcare.

Cum funcționează bateria gravitațională

Prima baterie-turn gravitațională din lume, testată în China. Rudong stochează energie cu 315.000 tone beton. Foto: Energy Vault

Principiul de funcționare al turnului este simplu în teorie, dar complex în execuție. Structura este compusă dintr-o matrice de 24 x 66 compartimente verticale, fiecare conținând câte opt blocuri de beton a câte 25 de tone.

Aceste blocuri sunt ridicate la o înălțime de până la 120 de metri cu ajutorul unor electromotoare, stocând astfel energie sub formă de energie potențială.

Atunci când este nevoie de energie electrică, blocurile sunt coborâte, iar mișcarea lor antrenează generatoare care transformă energia gravitațională în electricitate.

În total, turnul din Rudong poate genera o putere maximă de 26 MW, ceea ce înseamnă că poate alimenta rețeaua electrică cu energie timp de aproximativ patru ore înainte de a fi necesară reîncărcarea.

„Un bloc de 25 de tone care coboară face generatoarele să dezvolte 540 kW putere”, explică sursa citată.

Cu alte cuvinte, ca să înţelegem mai bine cum funcţionează totul, putem să ne imaginăm o scară de ascensor din interiorul unei clădiri şi un ascensor care culisează în sus şi în jos.

La un ascensor, motorul e de obicei localizat direct pe el, iar efortul de a urca e apropiat de cel de a coborî, datorită contragreutăţilor şi scripeţilor. Aici, însă, ne putem imagina că în loc de ascensor avem blocuri nemişcate de beton sau alte greutăţi, care sunt ataşate de cabluri metalice de fier care trec prin scripeţi şi sunt conectate la motoare poziţionate la un etaj superior.

Provocările construcției și costurile ridicate

Deși tehnologia a demonstrat un potențial considerabil, punerea în practică a proiectului a întâmpinat numeroase obstacole.

Construcția turnului a durat mai mult decât era prevăzut, din cauza problemelor legate de stabilitatea solului. Fundația a necesitat piloni adiționali pentru a susține greutatea totală de 315.800 de tone a blocurilor de beton.

În plus, creșterea prețurilor materialelor a condus la depășirea bugetului inițial. Costul final al proiectului a depășit 150 de milioane de euro, devenind astfel mai scump decât o centrală de baterii sau chiar decât o hidrocentrală prin pompaj cu specificații similare.

Prima baterie-turn gravitațională din lume, testată în China. Rudong stochează energie cu 315.000 tone beton. Foto: Energy Vault

Viitorul bateriilor gravitaționale

Deși construcția prototipului din Rudong a fost costisitoare, elvețienii de la Energy Vault consideră că experiența acumulată îi va ajuta să optimizeze procesele și să reducă costurile pentru viitoarele proiecte.

În timp ce partenerii chinezi au devenit mai rezervați în ceea ce privește replicarea acestei tehnologii la scară largă, interesul pentru soluțiile oferite de Energy Vault a crescut la nivel global.

Unul dintre principalele avantaje ale acestei tehnologii este durabilitatea sa. Spre deosebire de bateriile convenționale, care își pierd eficiența în timp, blocurile de beton din turnurile gravitaționale nu se degradează, iar energia potențială rămâne constantă, fiind necesară doar întreținerea periodică a mecanismelor.

Deși viabilitatea economică a proiectului rămâne discutabilă în comparație cu alte soluții de stocare a energiei, inovația elvețienilor ar putea deveni o opțiune atractivă în regiunile fără condiții de relief pentru hidrocentrale prin pompaj sau acolo unde durabilitatea pe termen lung este esențială.