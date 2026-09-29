Un avion Boeing 737 cu pasageri la bord a fost sechestrat de executori pe aeroportul din Istanbul. Oamenii au fost coborâți din aeronava Caspian Airlines din cauza unei datorii de 3 milioane de euro.

Călătorii au fost dați jos din aeronavă

Incidentul neobișnuit a avut loc pe aeroportul din Istanbul, unde o aeronavă Boeing 737 aparținând companiei iraniene Caspian Airlines se pregătea de decolare către Iran, relatează Euronews.

Avionul era plin cu pasageri când avocații și executorii judecătorești care reprezentau firma creditoare ACM Temsil Gözetim au intervenit direct la bordul aeronavei.

Aceștia au prezentat un ordin oficial de sechestru emis pentru o datorie neachitată de aproximativ 3 milioane de euro.

În urma intervenției, cursa a fost oprită imediat, iar pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați din aeronavă și debarcați înapoi în terminalul aeroportului.

27 de companii aeriene iraniene, sancționate de SUA

Situația financiară dificilă a companiei Caspian Airlines, fondată în 1993 la Teheran, reflectă un context economic extrem de complicat pentru sectorul aviatic iranian.

De mai mulți ani, companiile aeriene din Iran se confruntă cu probleme severe legate de mentenanță și acces la piese de schimb din cauza sancțiunilor internaționale impuse de Statele Unite, care le blochează accesul la sistemele financiare globale.

Măsura de sechestrare s-a produs la scurt timp după ce Trezoreria SUA a lansat o nouă serie de sancțiuni ce au vizat 27 de companii aeriene iraniene și mai mulți furnizori de servicii, avertizând inclusiv entitățile străine că riscă sancțiuni dacă colaborează cu acești operatori.

În consecință, numeroase companii internaționale au suspended sau redus zborurile către Teheran, iar traficul aerian pe principalul aeroport din capitala Iranului s-a prăbușit la jumătate.