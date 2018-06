Ruxanda Agache-Mihes locuia în București, dar era din comuna Viișoara, județul Vaslui unde revenea mereu cu drag să-și vadă sora și nepoții. Pentru a-i cinsti memoria, oamenii din comună și primarul trag clopotele pentru ea, din ziua decesului și până după înmormântare.

„Cetatenii din comună Viișoara, județul Vaslui sunt alături de rude și familia îndoliată a celei care a fost Ruxanda AGACHE MIHES , femeia supranumită „regina cerurilor” născută la data de 15 decembrie 1927 în comuna Viișoara, județul Vaslui, prima femeie româncă brevetată după cel de-al doilea război mondial. Ne mândrim că o astfel de femeie provine de pe meleagurile noastre. Dumnezeu s-o odihnească în pace!”, a declarat Liviu Pirciu, primarul comunei Viișoara, pentru vremeanoua.ro.

Ruxandra Agache Mihes a pilotat ambulanța aeriană

Ruxandra Agache Mihes a fost o pionieră a aviației românești. A fost prima aviatoare brevetata după cel de al doilea Război Mondial, începând zborul la Clinceni, cu instructorul Nicolae Pelin, în 1948. a fost încadrată în aviația civilă. A zburat pentru AVIASAN (fostă „ambulanta aeriana”) salvând numeroase vieți omenești. A zburat pentru Aviația Utilitară, executând misiuni aviochimice și de transport. A fost nevoită de 17 ori să aterizeze forțat. A zburat peste tot în țară, timp de 25 de ani, acumulând 8.620 de ore la manșă, și 26.000 de curse aeriene. A pregătit, în calitate de instructor, numeroase promoții de elevi aviatori.

“Am iubit zborul, dar și zborul m-a iubit pe mine. Ce pot să spun când am avut 17 aterizări forțate, executate toate fără vreun avion sau vreun os rupt? Mulțumesc lui Dumnezeu! Mi-am realizat viata”, a fost ultima declarație a eroinei aviator, pentru un post TV.

“Niciodată nu mi-a fost teamă. Aveam nuci mari în grădină și mă urcam în vârful lor, de mă legăna vântul… Înainte de război era un traseu al aviatorilor, de la Galați la Iași, chiar pe deasupra satului nostru, chiar peste casa noastră. Iar zbârnâitul ăla, al avioanelor, glasul motorului, parcă se interfera cu sufletul meu”, povestea Ruxandra Agache Mihes, (…)

Copiii de la școală râdeau de ea

“În clasa a IV-a primară, învățătoarea ne-a întrebat ce vrem să devenim. Când a ajuns la mine, i-am răspuns: «Aviatoare, doamna învățătoare!». Au început copiii să râdă, să bată din picioare în dușumea. Apoi, în pauză, fiindcă știau că sunt copil de oameni săraci, lipiți pământului, copiii de oameni bogați au început să râdă de mine, spunând: «Avion cu motor/ Ia-mă și pe mine-n zbor/ Să mă fac aviator…».” (…)

“Până când am nimerit la școala de Pilotaj Clinceni, în 1947, am rupt șapte perechi de opinci. Întâi am făcut cursurile teoretice pentru direcția aviației civile ce se țineau la Politehnică, la Polizu pe atunci. Când m-am dus să mă înscriu, erau listele închise. Înscrierile se făceau într-un birou la intrarea din spatele Ateneului Român. Am citit în ziarul Scânteia un anunț mic, dar nu știam locul în care să merg. Până am găsit eu locul în care se făceau înscrierile, listele erau închise. A ieșit un comandant aviator, adjutant-șef, în uniformă. Eu eram în stradă și dânsul în ușă. și m-a luat la zor…«Ce vii, tovarășa, să te înscrii acum? Lista s-a închis! Avem 1.200 de cursanți!» și a dat să-mi închidă ușa în nas, dar nu l-am lăsat până nu m-a înscris și pe mine pe lista, cu cerneală roșie, cu numărul 1.201. L-am apucat de poalele mantalei și nu i-am dat drumul până nu m-a trecut pe lista…”, a mai povestit Ruxanda Agache Mihes.

Sursa foto: vremeanoua.ro