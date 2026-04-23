B-21 Raider, mai simplu și mai greu de detectat: doar două motoare față de cele patru ale B-2

Fotografia, publicată de Forum Militar, dezvăluie o parte din arhitectura secretă a B-21 Raider, inclusiv numărul motoarelor. Spre deosebire de predecesorul său B-2, care avea patru motoare, B-21 este echipat doar cu două.

Conform specialiștilor, această schimbare reduce greutatea, complexitatea mecanică și consumul de combustibil, crescând autonomia. „Este un compromis între invizibilitatea radar, performanță și costuri de operare”, explică Forum Militar.

Sursa foto: X (Twitter) US Air Force

B-21 Raider – cel mai eficient bombardier din lume prin integrare digitală și consum redus

O altă caracteristică remarcabilă este designul discret al intrărilor de aer și al evacuărilor, care reduc semnătura radar și infraroșie.

Cockpitul, de asemenea, pare să fie redus, urmărind o integrare digitală și o siguranță sporită. Northrop Grumman susține că B-21 Raider este cel mai eficient bombardier creat până acum, capabil să opereze pe distanțe lungi cu o dependență minimă de realimentare aeriană, potrivit Capital.fr.

B-21, care are aceeași formă de „aripă zburătoare” ca și predecesorul său, B-2, va putea livra atât arme convenționale, cât și nucleare în întreaga lume, folosind capacități cu rază lungă de acțiune de realimentare în aer.

„Nimeni în lume nu poate face ce facem noi” cu B-21, se laudă SUA

Generalul Thomas Bussiere, șeful Comandamentului Global de Atac al Forţelor Aeriene ale SUA (Air Force Global Strike Command), a declarat că bombardierul va ajuta SUA să țină pasul cu amenințările din întreaga lume. „Suntem singura forță de bombardiere din lumea liberă. Nimeni de pe planetă nu poate face ceea ce facem noi acum”, a declarat Bussiere, adăugând că va exista probabil o cerere crescută pentru această aeronavă.

Costuri de 800 de milioane de euro per unitate. Când vor începe livrările

Cu un cost estimat de peste 800 de milioane de euro per unitate, B-21 Raider reprezintă o investiție majoră pentru modernizarea flotei SUA. Totuși, la începutul lunii aprilie 2026, cercetători chinezi au susținut că aeronava ar avea două defecte legate de aerodinamică și semnătura radar. Deși aceste declarații pot fi considerate propagandă, imaginea recent dezvăluită ar putea aduce noi perspective într-un domeniu extrem de monitorizat.

Primele unități B-21 Raider sunt programate pentru livrare în 2027, marcând o nouă etapă în capacitatea de atac pe distanțe lungi a Statelor Unite. Mai mult, specialiștii avertizează că această dezvoltare tehnologică ar putea redefini strategiile de apărare globală.

Cum stă China cu avioanele de vânătoare de a șasea generație

Ultimele imagini surprinse la fabrica din Chengdu dezvăluie detalii revoluționare despre avioanele chinezești de generația a șasea, J-36 și J-50, confirmând ambițiile strategice ale Beijingului în domeniul aerospațial.

Modelul J-36, un avion de atac masiv cu o rază de acțiune estimată la 3.000 km, impresionează prin cockpitul cu scaune alăturate și o configurație inedită cu trei motoare, menită să asigure zborul supersonic de croazieră și transportul a până la 12 rachete aer-aer în compartimente interne extinse.

În paralel, J-50 mizează pe un design fără coadă și aripi fuzionate pentru a maximiza invizibilitatea radar, experții subliniind că ambele aeronave prioritizează tehnologia stealth și interoperabilitatea cu dronele, marcând un salt tehnologic major față de actualele platforme de generația a cincea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

