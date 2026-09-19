Imagini de la nunta Franciscăi și a lui TJ Miles. Au făcut și botezul în aceeași zi

Francisca și TJ Miles s-au căsătorit, iar petrecerea de nuntă a fost organizată în același timp cu petrecerea de botez a fiicei lor, Clara. Mirii și invitații au petrecut pe ringul de dans, iar Jador s-a numărat printre artiștii care au întreținut atmosfera.

Francisca și TJ Miles au avut parte de un eveniment dublu. Cei doi s-au căsătorit, iar petrecerea de nuntă a fost organizată împreună cu petrecerea de botez a fiicei lor, Clara.

Artista și fostul concurent de la Survivor România au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu câteva luni, când Francisca a adus-o pe lume pe fetița lor. La eveniment au participat persoane apropiate cuplului, care au fost alături de ei în această perioadă.

Petrecerea a continuat cu muzică și dans, iar Jador s-a numărat printre artiștii care au cântat pentru invitați. Atmosfera de la petrecere a fost surprinsă în mai multe imagini, care îi arată pe Francisca și TJ Miles alături de invitați, în timpul momentelor de distracție.

Francisca și-a schimbat rochia în timpul petrecerii

Pentru ziua nunții, Francisca a ales o rochie de mireasă lungă, într-un stil clasic. Mai târziu, artista a schimbat ținuta și a optat pentru o rochie albă, scurtă, potrivită pentru dans și pentru partea de petrecere a evenimentului.

TJ Miles a avut, la rândul său, un moment în centrul atenției atunci când a deschis șampania. Gestul a fost surprins de camerele foto și video de la eveniment.

Un alt moment important al serii a fost cel al tortului. Francisca și TJ Miles au ales un tort dreptunghiular, decorat cu flori și lumânări.

Francisca, despre viața de mamă

Dincolo de evenimentul organizat pentru căsătorie și botez, Francisca a vorbit și despre viața de mamă, și despre primele luni alături de fiica sa, Clara.

Artista spune că fetița este un copil liniștit și ușor de îngrijit și că acest lucru a ajutat-o să fie mai relaxată decât se aștepta.