De ce nu mai apare Mirela Zeța pe micul ecran: „A fost o alegere conștientă”

Iubită de publicul din România pentru rolurile memorabile din producții de televiziune de succes, precum serialul-fenomen „Mondenii” sau „Atletico Textila”, Mirela Zeța s-a retras în ultimii ani de pe micul ecran. Prezentă zilele trecute la premiera de gală a lungmetrajului „3 zile în septembrie”, regizat de Tudor Giurgiu, unde interpretează unul dintre rolurile principale, actrița a oferit un interviu exclusiv pentru Libertatea, în care a explicat decizia din spatele acestei pauze.

Ritmul alert al producțiilor TV și epuizarea fizică au determinat-o pe actriță să își selecteze mai atent proiectele.

Mirela Zeța: „Din fericire pentru mine, soțul nu este actor”

Libertatea: După atâția ani de experiență, mai ai emoții la premiera unui film?

Mirela Zeța: Din fericire, am emoții, s-au mai șlefuit un pic, dar mă bucur foarte tare să văd atâta lume și atât de mulți oameni cunoscuți și foarte mulți actori, mă bucură teribil. De-abia aștept să văd care e feelingul după.

Libertatea: Soțul a văzut filmul sau va fi o premieră și pentru el?

Mirela Zeța: L-a văzut. Acum este așa, la susținere.

Libertatea: Care a fost feedbackul lui? Este genul perfecționist, mai are câte o critică sau dimpotrivă?

Mirela Zeța: Nu, din fericire pentru mine, el nu este actor, așa că mă susține și îi place de mine în continuare.

Mirela Zeța: „Toată echipa a avut grijă de mine să-mi revin”

Libertatea: Care au fost provocările rolului din filmul „3 zile în septembrie”?

Mirela Zeța: Au fost numeroase. Am avut un timp foarte scurt de pregătire, un timp foarte scurt de filmare și, spre nenorocul meu, am răcit înainte de filmare cu o zi. Așa că am petrecut-o într-o cameră de hotel cu febră, cu multe ceaiuri. Toată echipa a avut grijă de mine să-mi revin a doua zi. Deci asta a fost prima provocare, iar a doua a fost timpul scurt pe care l-am avut și că a trebuit să facem un cadru-secvență de 65 de minute. Eu am participat la o parte din el, dar știam că nu putem greși. A fost un tip de presiune și de atenție deosebit.

De ce nu mai apare Mirela Zeța pe micul ecran

Libertatea: Ți-e dor să revii pe micul ecran în seriale?

Mirela Zeța: Mi-e dor să joc lucruri care-mi plac și alături de colegi foarte buni, adică profesioniști.

Libertatea: Să înțeleg că au fost proiecte la care ai spus pas și de asta ai o pauză mai mare?