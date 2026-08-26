Dmitri Peskov pretinde că directorul CIA s-a deplasat marți la Moscova pentru contacte la nivelul serviciilor secrete. „Au existat contacte între serviciile secrete, dar nu a avut loc nicio întâlnire între Ratcliffe și Putin”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a mai susținut că aceste contacte au fost „pozitive”. Totuși, potrivit lui, „este încă prea devreme pentru a spune în ce măsură acest lucru va avea un impact asupra procesului de ieşire a relaţiilor (ruso-americane – n.r.) din criză”.

Vizita lui Ratcliffe la Moscova a avut loc pe fondul escaladării războiului din Ucraina şi ofensivei economice lansate de SUA împotriva regimului din Iran, un aliat al Kremlinui.

Administrația Trump nu a comentat deocamdată vizita lui John Ratcliffe la Moscova, prima cunoscută de la preluarea funcţiei sale în 2025.

Ultima călătorie cunoscută a unui director al CIA în Rusia a avut loc în noiembrie 2021, când Rusia masa trupe la granița cu Ucraina și pregătea invazia la scară largă. William Burns s-a întâlnit atunci cu Vladimir Putin pentru a-l „avertiza” în privința oricărui plan de agresiune militară.

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