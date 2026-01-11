Contractul de lucrări, în valoare de aproximativ 10,6 milioane de lei, a fost deja lansat în licitaţie publică. Printre intervenţiile planificate se numără reabilitarea termică, consolidarea structurii, modernizarea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice, precum şi instalarea unui sistem fotovoltaic, relatează publicația locală Monitorul de Galați.

De asemenea, vor fi refăcute trotuarele, scările de acces şi finisajele interioare. Ofertele pentru acest proiect pot fi depuse până pe 20 ianuarie 2026, iar termenul de execuţie este de 18 luni de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor, conform Compartimentului de presă al Primăriei Galaţi.

Valoarea totală a proiectului „Consolidarea şi eficientizarea energetică a Şcolii Gimnaziale nr. 24”, finanţat prin PRSE 2021-2027, se ridică la 14,8 milioane de lei, din care valoarea nerambursabilă este de 10,3 milioane de lei.

Şcoala a funcționat încă din 1832, iniţial în două chilii ale mănăstirii Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil („Metoc”). Pe terenul donat de mănăstire s-a construit şi actuala clădire a şcolii, care a fost inaugurată în 1896.