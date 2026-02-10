Înaintarea prin apăsarea accelerației, o greșeală

În astfel de momente, este complicat să scoți mașina din parcare fără a le lovi pe cele din față sau din spate.

În plus, în aceste situații intervin de obicei nervii și graba, care complică și mai mult manevra. De aceea, este esențial să știi cum să acționezi și să-ți păstrezi calmul.

În acest sens, expertul auto și creatorul de conținut auto, Sam Ugalde, explică într-un videoclip pe TikTok modul în care vehiculul poate fi mișcat cu ușurință în spații restrânse.

Primul lucru pe care specialistul îl clarifică este că înaintarea prin apăsarea accelerației este o greșeală, deoarece „ne poate fugi piciorul și putem lovi mașina din spate sau din față”.

Care este secretul

Sam Ugalde subliniază un aspect critic în manevrele de mare finețe:

Controlul prin ambreiaj/frână: În loc de accelerație, în spații milimetrice se recomandă folosirea punctului de fricțiune al ambreiajului (la mașini manuale) sau pur și simplu eliberarea treptată a frânei (la cele automate).

Prevenirea șocurilor: Accelerația, oricât de fină, poate provoca un impuls brusc care duce la tamponare.

Secretul este să te bazezi pe frână sau pe ambreiaj, în loc să accelerezi. Expertul subliniază că, prin controlul exclusiv din frână/ambreiaj, mașina se mișcă cu o viteză atât de mică încât riscul de a provoca daune este aproape zero, chiar dacă atingi imperceptibil bara celuilalt vehicul.

Două puncte cheie legate de pedala de frână

„Dacă se conduce un vehicul cu transmisie manuală, ceea ce trebuie făcut este să eliberați frâna de mână, să introduceți în treapta întâi sau în marșarier (funcționează la fel în ambele cazuri) și să eliberați treptat ambreiajul până când simțiți că mașina este pe cale să se oprească.

Exact în acel moment în care vehiculul vibrează, trebuie să ridicați piciorul de pe pedala de frână, fără a apăsa accelerația, iar mașina va începe să se miște lent.

În această tehnică există două puncte cheie legate de pedala de frână. Pe de o parte, Ugalde menționează că mișcările trebuie să fie foarte delicate și line, iar piciorul trebuie ridicat de pe frână foarte puțin, deoarece, dacă este luat brusc, mașina va înainta prea repede.

În plus, piciorul trebuie menținut sprijinit pe pedală pentru a doza frânarea și pentru a preveni pierderea controlului asupra vehiculului. Din acest punct, tot ce rămâne de făcut este să te înarmezi cu răbdare și să efectuezi oricâte manevre de corecție sunt necesare pentru a scoate mașina.

Presiune constantă pentru a „amorți” orice mișcare

Secretul stă în a nu lua niciodată piciorul de tot de pe frână. Pedala trebuie să rămână sub presiune constantă pentru a „amorți” orice mișcare bruscă a mașinii.

Mașina trebuie să se miște atât de încet încât să poți opri în fracțiuni de secundă.

În cazul în care mașina are transmisie automată, specialistul explică faptul că manevra este și mai simplă: «Selectezi poziția „D”, ridici piciorul de pe frână și vehiculul înaintează singur. Același lucru se întâmplă și pentru mersul înapoi: se pune maneta în poziția „R” și, pe măsură ce ridici piciorul de pe frână, automobilul va da înapoi încetul cu încetul.

