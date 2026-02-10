Sporurile bugetarilor, principala problemă care trebuia eliminată

Băsescu a caracterizat această strategie drept „greșită” și a propus o altă abordare pentru reducerea deficitului bugetar: eliminarea sporurilor din sectorul public.

„A fost o strategie greșită să crești toate impozitele câte puțin, dar toate, accizele câte puțin, dar toate, taxele câte puțin, dar peste tot și uneori, din greșeală, chiar mai mult decât puțin, cum e la impozitele pe locuințe. Deci politica premierului Bolojan de a afecta toate sectoarele simultan cred că a fost greșită. ”, a declarat fostul președinte pentru B1 TV.

Problemele bugetare provin din sectorul de stat

Acesta a subliniat că problemele bugetare nu provin din sectorul privat, ci din cel de stat, unde legislația salarială a integrat sporurile în grilele de salarii. „Aici ar fi trebuit, în primul rând, anulate sporurile toate pentru că au fost introduse în Legea de salarizare. Așa, sectorul privat n-ar fi fost deranjat, veniturile în sectorul privat n-ar fi fost atinse”, a precizat Băsescu.

Traian Băsescu avertizează că există riscul să ajungem în recesiune tehnică

Traian Băsescu a declarat că există riscul să ajungem în recesiune tehnică deoarece dobânzile la împrumuturi reprezintă o povară uriașă pentru România șii-a criticat dur pe cei care cer măriri de salariu în aceste condiții.

„Anul care a trecut, România a plătit 11 miliarde de euro numai dobânzile la împrumuturi. Anul acesta nu am datele, că sunt ținute secret de Ministerul de Finanțe, dar estimez că vor fi cel puțin 15-16 miliarde dobânzi la împrumuturi pe care Guvernul va trebui să le aibă în buget și să le plătească la momentul la care vine scadența pentru dobânzi. Deci situația e mult mai rea și când văd că sunt sectoare întregi care cer mărirea salariilor îți vine să spui ”în ce țară trăiesc?” sau ”ei pe ce lume sunt?”, a spus la B1 TV fostul președinte.

El avertizează că România e în riscul foarte mare ca la un moment dat să nu mai poată plăti dobânzile la împrumuturi, nu doar împrumuturile.

Anterior, Băsescu avertizase într-o intervenție le Digi 24 că România ar putea să fie nevoită să vândă active importante, cum ar fi Portul Constanța sau Porțile de Fier, din cauza gradului de îndatorare și a dobânzilor ridicate la împrumuturi.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025. Foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu

Bolojan recunoaște că țara fierbe sub impactul măsurilor economice și al taxelor

Întrebat luni seară la Digi 24 despre faptul că românii sunt tot mai furioși pe guvern fiindcă văd că povara fiscală cade doar pe umerii lor, șeful Executivului a explicat că aceste eforturi financiare nu au fost însoțite de o corectare reală a inechităților, oferind ca exemplu pensiile magistraților.

„Exista un sentiment de ostilitate şi de nedreptate foarte puternic de la alegerile trecute, iar acest sentiment, cu lucrurile care au evoluat de atunci încoace, cu măsurile pe care am fost nevoiţi să le punem în practică, care nu au fost dublate întru totul de măsuri compensatorii de corectare a nedreptăţilor, de exemplu corectarea pensiilor magistraţilor, alte elemente pe care românii le percep ca nedreptăţi a făcut să apară acest sentiment de oboseală, de percepţie că nu toată lumea este pusă să achite nota de plată, ceea ce s-a întâmplat şi deci există posibilitatea ca acest sentiment de nedreptate să se fi consolidat”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi 24, luni seară.

Mărirea impozitelor pe proprietate

Bolojan a reluat argumentele pentru mărirea impozitelor pe proprietate deoarce „nu au fost actualizate”, iar România și-a luat acest angajament în fața organismelor UE. El îi acuză pe cei din administrația centrală că au cheltuit mai mult decât au încasat pentru salarii în dauna investițiilor și îi avertizează că trebuie să schimbe strategia deoarece banii care vor veni de la guvern vor fi mai puțini.

El a declarat că pe viitor valoarea pe care românii o vor plăti pentru impozitele locale va fi una apropiată de cea din acest an, 2026 fiind un an de tranziţie.

