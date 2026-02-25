Cum va fi vremea în București în intervalul 25-26 februarie 2026

Valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când la început vor fi precipitații mixte și condiții de polei, apoi va ninge slab.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de -2…-1 grad.

De asemenea, meteorologii subliniază că în acest interval, pentru municipiul București nu este în vigoare nici un mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

Cum va fi vremea în restul țării

Până în dimineața zilei de joi, 26 februarie, temporar vor fi precipitații îndeosebi în nordul, centrul, estul și

sud-estul țării. La munte și în Maramureș va ninge, în Transilvania și Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea și Muntenia seara și la începutul nopții vor fi precipitații mixte, apoi va ninge. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

În Carpații Meridionali și de Curbură, local cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform cu grosimi în medie de 10…15 cm.

Vântul va avea intensificări la munte cu viteze de 70…85 km/h, iar pe creste va sufla tare cu peste 85… 90

km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea semnificativ. Temporar intensificări ale vântului vor fi și în estul,

sud-vestul și local în centrul țării cu viteze, în general, de 45…55 km/h.

Avertizări cod galben și portocaliu de vânt și viscol

Miercuri, 25 februarie, în intervalul orar 10.00 – 20.00, în Carpații Meridionali, Carpații Occidentali și de Curbură este în vigoare o avertizare cod galben de zăpadă viscolită și troienită. În aceste zone, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

De asemenea, la altitudini, în general, de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, în același interval orar, va fi în vigoare un cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m. Astfel, la altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

Iar în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei va fi în vigoare, în același interval, un cod galben de vânt. În intervalul menționat, vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50…70 km/h.

Ulterior, în intervalul 25 februarie, ora 20.00 – 26 februarie, ora 8.00, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură va fi în vigoare un cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m. La altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va

avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

