Proiectele, care au trecut deja de etapa dezbaterii publice și au fost analizate împreună cu experții din domeniu, urmează să fie supuse votului în Consiliul General. Noile prevederi aduc transformări radicale în viața de zi cu zi a bucureștenilor și stabilesc un termen final de implementare completă până în anul 2033.

Taxare în funcție de volumul real de gunoi produs. Cum se va face colectarea deșeurilor

Capitala trece la un sistem mult mai selectiv de gestionare a deșeurilor casnice, extinzând sortarea de la 4 la 7 categorii distincte. Măsura obligă cetățenii să separe strict resturile alimentare și textilele, introducând totodată taxarea corectă în funcție de volumul real de gunoi produs.

Trecerea la 7 fracții: Se va renunța la actualul sistem de colectare pe 4 fracții în favoarea unuia mult mai detaliat, pe 7 fracții (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodeșeuri/deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale, deșeuri textile, deșeuri periculoase) . Fiecare categorie va beneficia de containere separate, marcate prin culori specifice.

. Fiecare categorie va beneficia de containere separate, marcate prin culori specifice. Separarea resturilor alimentare: Resturile alimentare vor fi aruncate complet separat de gunoiul menajer tradițional, scopul fiind eficientizarea procesului de colectare și facilitarea reciclării acestora.

scopul fiind eficientizarea procesului de colectare și facilitarea reciclării acestora. Gestionarea deșeurilor vegetale: Deșeurile predominant vegetale provenite din parcuri, spații verzi și gospodării individuale vor fi colectate separat și direcționate către procesul de compostare.

Tratare și compostare locală: Deșeurile alimentare colectate separat vor intra într-un proces de tratare anaerobă. De asemenea, asociațiile de proprietari sau locatari vor avea posibilitatea de a composta individual sau în comun deșeurile biodegradabile și vegetale (neprelucrate termic și nepericuloase), în spații special amenajate.

Sistemul „Plătești pentru cât arunci”: Se va implementa un sistem financiar echitabil: tarifele pentru serviciul de salubrizare vor fi calculate strict în funcție de cantitatea de deșeuri generată de fiecare locuință sau de modul în care acestea sunt colectate.

Centre de Aport Voluntar: Locuitorii Capitalei vor avea la dispoziție spații speciale unde vor putea preda voluntar uleiul alimentar uzat sau obiecte voluminoase și uzate, precum mobilă, saltele, haine, electronice și baterii .

. Salubrizarea stradală este reorganizată pentru a nu mai bloca traficul infernal din București în intervalele critice

în intervalele critice Tehnologiile vechi vor fi înlocuite cu echipamente moderne dotate cu filtre de protecție, iar curățenia generală se va face coordonat, cu sprijinul Poliției Locale.

Interdicție la orele de vârf: Utilajele de măturat și spălat carosabilul nu vor mai avea dreptul să circule pe arterele tranzitate de mijloacele de transport în comun în intervalele orare de vârf, respectiv între 06:00 și 10:00 și 15:30 și 19:00.

Curățenie pe timp de noapte: O treime (30%) din totalul activităților de colectare a deșeurilor de pe raza municipiului se va desfășura exclusiv pe timp de noapte , între orele 22:00 și 06:00.

, între orele 22:00 și 06:00. Salubrizare unitară lunară: O dată pe lună se vor organiza acțiuni masive de curățenie coordonată (măturat mecanizat și spălat simultan), asigurate cu sprijinul poliției locale, care va interveni pentru eliberarea primei benzi de circulație de mașinile parcate.

Aspiratoare stradale cu filtre HEPA: Măturile și periile manuale clasice, care ridică praful, vor fi eliminate definitiv și înlocuite cu aspiratoare stradale moderne, prevăzute cu filtre HEPA pentru reținerea particulelor fine.

Indicatori de performanță pentru operatori

Firmele de salubritate vor intra sub o monitorizare strictă din partea primăriilor de sector, fiind obligate să respecte criterii tehnice clare de procesare. Nerespectarea noilor ținte de mediu va atrage amenzi drastice care pot ajunge până la 25.000 de lei pentru fiecare abatere.

Monitorizare strictă: Companiile de salubrizare vor fi controlate direct de primăriile de sector, fiindu-le impuși indicatori riguroși de performanță.

Obligații de sortare și tratare: Operatorii vor fi obligați să asigure colectarea și transportul separat al deșeurilor menajere de la instituții și firme, tratarea aerobă a biodeșeurilor în instalații de compostare, tratarea anaerobă în instalații de digestie și tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale.

Amenzi usturătoare: În cazul în care nu îndeplinesc indicatorii stabiliți sau încalcă regulamentul, operatorii privați riscă penalizări financiare cuprinse între 500 și 25.000 de lei.

Primăria promite construirea unei infrastructuri industriale proprii pentru procesarea deșeurilor

Strategia pe termen lung a Capitalei include construirea unei infrastructuri industriale proprii pentru procesarea deșeurilor. Această instalație centralizată va transforma resturile orașului în energie electrică și termică, reducând dependența de gropile de gunoi.

Infrastructură unică pentru oraș: Noua strategie pe zece ani propune construcția unei instalații integrate moderne care va deservi întregul București.

Cogenerare de energie: Proiectul masiv va include o instalație de tratare mecanică a deșeurilor reziduale amestecate, o linie de tratare prin digestie anaerobă conectată la o instalație de cogenerare (producție de energie electrică și termică), precum și o instalație de compostare în sistem complet închis.