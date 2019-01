Liderul PSD Liviu Dragnea a anunţat, într-o postare pe Facebook, că aleșii locali vor păstra toate sumele încasate din impozitul pe venit și vor primi 11 miliarde de la Guvern, din cotele de TVA.

Anunţul liderului coaliţiei a venit în timp ce premierul discuta cu primarii, la Palatul Victoria. Şedinţa de Guvern, care trebuia să înceapă la ora 14.00, întârzie, în urma prezenţei primarilor la discuţii.

Dragnea: „Va avea loc o descentralizare a finanțelor, aleșii locali vor prelua o serie de cheltuieli din sarcina Guvernului”

UPDATE ora 13.50 „WIN-WIN SITUATION' PENTRU AUTORITĂȚILE LOCALE: mai mult pentru cei săraci, fără pierderi la cei bogați. Comunitățile locale vor avea în 2019 cel mai mare buget din istoria României: circa 77 miliarde de lei, adică aproape jumătate din valoarea bugetului de stat (164,5 mld.). Aleșii locali vor păstra toate sumele încasate din impozitul pe venit și vor primi 11 miliarde de la Guvern, din cotele de TVA”, a transmis Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD a precizat că „niciun județ nu va avea mai puțin de 400 lei/locuitor, față de doar 250 anterior, și nicio primărie nu va avea mai puțin de 1.200 lei/locuitor față de doar 750 lei înainte”.

„Primăriile vor opri direct 60% din încasări, așa cum au cerut, iar restul de 40% vor merge la județ, din care 20% se vor întoarce la aceleași primării pentru echilibrare. Si bucureștenii vor avea mai mult decât înainte. Va avea loc o descentralizare a finanțelor, aleșii locali vor prelua o serie de cheltuieli din sarcina Guvernului, dar tot vor rămâne cu 9 miliarde mai mult decât aveau înainte. De acum, ei vor avea pâinea și cuțitul, dar asta îi obligă să fie mai responsabili față de cetățeni: mai multă chibzuință la cheltuielile curente și mai mulți bani pentru investițiile așteptate de comunitate”, a mai spus Dragnea.

Falcă: ” Facem apel la primarii din România să ne coordonăm activitatea, pentru că din acest moment lupta este pentru fiecare oraş!”

Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, a anunțat că edilii vor merge la Guvern pentru noi discuții, după ce ieri s-au întâlnit cu Eugen Teodorovici, ocupantul fotoliului de ministru al Finanțelor.

„A trecut ora 12,00 stabilită şi noi nu am primit răspuns. Am vorbit cu dl ministru şi mi-a spus că încă lucrează, că încă nu are veşti să ne dea. În consecinţă, am avut o altă decizie, conform căreia dacă nu ne răspund aşa cum s-au angajat, adică nu şi-au respectat angajamentul, noi mergem la Guvern pentru că dorim să vorbim cu doamna prim-ministru Viorica Dăncilă. În consecinţă, noi ne vom deplasa acolo”, a declarat Robert Negoiţă, primarul sectorului 3 al Capitalei.

La rândul său, edilul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a făcut un apel la primarii din România să îşi coordoneze activitatea, „pentru că din acest moment lupta este pentru fiecare oraş şi pentru fiecare ban al cetăţenilor din această ţară”.

„Este regretabil că un guvern care îşi asumă în faţa primarilor că până la ora 12,00 vor primi un punct de vedere, iar astăzi la ora 12,00 un guvern nu poate să transmită un punct de vedere. Ne confirmă faptul că a fost adevărat ce am spus noi – bugetul de stat trebuia să se închidă pe administraţia locală. Presiunea noastră face ca dânşii să îşi recalculeze cifrele şi se confirmă că se doreşte să se ia din banii cetăţenilor pentru a se realiza bugetul de stat. Facem apel la primarii din România să ne coordonăm activitatea, pentru că din acest moment lupta este pentru fiecare oraş şi pentru fiecare ban al cetăţenilor din această ţară”, a declarat Gheorghe Falcă.

Teodorovici nu a publicat bugetul

Primarii vor o treime din bugetul național, după ce anul trecut s-au confruntat cu scăderea veniturilor, ca urmare a „Revoluției Fiscale”, promovate de fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa.

Guvernul a redus impozitul pe venit de la 16% la 10%, pentru a compensa trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.

Teodorovici a promis ca toți banii strânși din impozitul pe venit vor ajunge la autoritățile locale, însă problema este împărțirea acestora. Mai exact, primarii vor ca minimum 66% din impozitul pe venit să ajungă la primării, iar restul să se împăartă între consiliile județene și fondul de reechilibrare.

Din acesta din urmă se finanțează micile orașe și comune, cele care nu au o colectare de taxe locale destul de mare care să acopere cheltuielile.

Clujul a pierdut 28 milioane de euro, Aradul 16 milioane

Emil Boc, primarul Clujului, a spus că anul trecut a pierdut 28 de milioane de euro. El a dat ca termen de comparație sala polivalentă din Cluj, care a costat 20 de milioane de euro cu dotări de ultimă generație.

Gheorghe Falcă a anunțat la rândul său că Aradul a pierdut 16 milioane de euro din aceeași cauză.

Proiectul de buget a fost amânat, Guvernul urmând să îl discute în următorul week-end.