Gestul a venit în contextul dezbaterii unui proiect de hotărâre privind un parteneriat cu farmaciile Catena pentru furnizarea gratuită de produse de igienă în școlile din Brașov.

Parteneriatul ar urma să asigure elevilor absorbante și suplimente alimentare prin cabinetele școlare.

Consilierul Ciprian Iftime i-a sugerat primarului să instaleze dispenserul într-o școală, într-un loc accesibil. Această acțiune vine în urma unei propuneri anterioare a colegei sale de partid, Ilinca Ghiza, de a achiziționa absorbante din fonduri locale pentru elevele din familii cu posibilități reduse.

În ședința precedentă, primarul Scripcaru fusese deja „provocat” la o discuție despre menstruație de către consiliera Ghiza, potrivit sursei citate.

În august 2024, consilierul USR Ciprian Iftime a atras atenția după ce și-a înjurat colegii și a părăsit sala în timpul unei ședințe tensionate.

