VIDEO. Primarul din Comana le-a scos băncile și stâlpii de iluminat de la porți unor localnici care nu l-au votat. ”A fost un pariu între naș și fin”

Primarul susținut de PNL a trimis un excavator și le-a scos oamenilor banca de la poartă, ca pedeapsă, pentru că ar fi spus despre el că n-a făcut nimic în localitate, relatează site-ul observatornews.ro.

Potrivit sursei citate, edilul și-a recunoscut fapta, dar a spus că va pune banca la loc.

”Le-am luat becul și banca de la poartă pentru că au mers în fiecare zi, în campanie, din partea unui independent și au spus că nu am făcut nimic.

În satul Vlad Țepeș am apă, am canal, am terminat de asfaltat toată comuna, cu centuri ocolitoare, am două școli noi, am dispensar, am dotări la dispensar, am dotări la școli, am parc în mijlocul comunei, am părculețe la fiecare școală în parte, am sală de sport, am teren de fotbal, am iluminat public, am alei pietonale, am băncuțe, și ei spun că n-am făcut nimic, decât am furat.

I-am luat și eu o bancă și un bec, o să i le pun la loc, să vadă că am făcut ceva. Am fost ales cu 85%. Au mințit oamenii că nu am făcut nimic. O să le pun mâine și banca și becul la loc, pentru că le-au văzut”, a declarat primarul.

Aurel Enache, primarul comunei Comana, județul Giurgiu FOTO: Facebook/Aurel Enache

Localnicii au privit uluiți cum excavatorul smulge banca de la poarta casei, iar o femeie se ceartă cu angajații primăriei. ”Ce se întâmplă dacă nu votezi cu Enache Aurel, ia banca de la poartă”, se aude vocea unui bărbat.

Recomandări 14% din pacienții care fac forme grave de COVID prezintă o vulnerabilitate comună. Ce arată două noi studii făcute în Suedia

Primarul din Comana: ”A fost o glumă nesărată”

Contactat de Libertatea, primarul Aurel Enache a completat povestea cu noi detalii. ”A fost o glumă între naș și fin. Un consilier de-al meu, Mugurel Buzatu, a făcut pariu cu finul lui, care a candidat și el, că cine nu iese consiler rămâne fără banca de la poartă. S-au certat între ei. De la o glumă nesărată, de prost gust, s-a ajuns la o nebunie națională. E adevărat, că familia respectivă a susținut un candidat independet la primărie și a spus numai minciuni despre mine. Cu toate astea, am câștigat alegerile cu 85% din voturi”, a declarat primarul comunei Comana pentru Libertatea.

Mi se spune traseitul, pentru că am patru mandate cu patru partide diferite: PD, PD-L, PSD, și acum cu PNL. Fac totul pentru binele comunității” Aurel Enache, primar Comana:

