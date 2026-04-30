Primarul din New York, „insultă” la adresa regelui Charles

În cadrul unei vizite la Memorialul atentatelor de la 11 septembrie din New York, primarul metropolei americane, Zohran Mamdani, a lansat o declarație care a aprins spiritele în Regatul Unit. Întrebat de presă înainte de întâlnirea cu regele Charles al III-lea, acesta a afirmat tranșant:

„Dacă aș vorbi cu regele despre alte lucruri în afară de asta, probabil l-aș încuraja să înapoieze diamantul Koh-i-Noor”.

Reacția de la Londra a fost imediată. Zia Yusuf, purtător de cuvânt al partidului Reform UK, a catalogat afirmațiile primarului drept o „insultă la adresa regelui”, subliniind falia adâncă dintre perspectivele coloniale și cererile de reparație istorică.

Între mit și realitate: O istorie pătată de sânge a diamantului Koh-i-Noor

Deși originile sale exacte sunt pierdute în negura timpului, există puține îndoieli că diamantul a fost extras din minele Indiei. Traseul său este însă un amestec fascinant de mituri și fapte istorice violente.

Piatra a fost cedată oficial Companiei britanice a Indiilor Orientale de către regatul Pendjab în 1849, prin Tratatul de Pace de la Lahore, la finalul Războiului Anglo-Sikh. Totuși, criticii susțin că actul a fost semnat sub presiune de către un monarh minor, Duleep Singh, ceea ce face ca posesia britanică să fie considerată de mulți drept un „furt legalizat”.

O piatră, patru țări și un blestem

Astăzi, Koh-i-Noor este revendicat nu doar de India, care a cerut returnarea sa în repetate rânduri fără succes, ci și de Afganistan, Iran și Pakistan.

Dincolo de politica dură, diamantul poartă și aura unei legende întunecate. Se spune că piatra aduce nenorocire oricărui bărbat care o poartă, motiv pentru care a fost purtat doar de femeile din familia regală britanică. Tensiunile sunt atât de mari încât, în 2023, regina Camilla a ales să nu poarte diamantul la ceremonia de încoronare, preferând să evite un scandal diplomatic global.

Deși evaluările financiare moderne estimează valoarea diamantului între 400 de milioane și un miliard de dolari, adevărata sa greutate este simbolică. Pentru Regatul Unit, este o piesă centrală a patrimoniului coroanei; pentru India, este un simbol al suveranității recuperate.

