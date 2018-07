Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov a anunţat, joi, că la data de 2 iulie, în jurul orelor 15.30, Poliția municipiului Săcele, județul Brașov, a fost sesizată telefonic de către primarul municipiului că persoane necunoscute i-au provocat intenționat defecțiuni la sistemul de frânare al unui autoturism aparținând Primăriei. Autoturismul fusese parcat pe strada Parcului, din localitate.

Primarul s-a urcat la volan şi a condus o porţiune de drum, timp în care a observant că în momentul în care apăsa pedala de frânare aceasta nu mai funcţiona corespunzător. Prin urmare, a oprit maşina şi a sunat imediat la poliţie.

„În urma efectuării cercetării la fața locului, s-a constatat că autoturismul prezintă la nivelul roții dreapta spate urme de scurgere a unui lichid (posibil lichid de frână) atât la nivelul jantei, cât și al anvelopei. Acest lichid era prezent și pe sol în dreptul roții dreapta spate, a spus Marin Ionuţ, purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov.

În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la vătămare corporală, dosarul fiind instrumentat sub coordonarea procurorului de caz.

De asemenea, a fost dispusă o expertiză tehnică auto, iar din concluziile raportului de expertiză a rezultat că „scurgerile de lichid de frână identificate la nivelul roții dreapta spate a autoturismului provin de la etrierul acestei roți, iar nefuncționarea sistemului de frânare prin acționarea pedalei de frână s-a datorat pistonului etrier perforat, ca urmare a coroziunii acestuia la interior.