Consiliul Local Ploiești s-a reunit astăzi într-o nouă ședință pentru a discuta două proiecte importante: achiziția a 20 de tramvaie noi și crearea unei liziere în zona Universitatea Petrol-Gaze (UPG).

Primarul Mihai Polițeanu a luat decizia de a retrage proiectul privind tramvaiele de pe ordinea de zi. Edilul a explicat că a purtat discuții cu mai mulți oficiali, inclusiv cu președintele Consiliului Județean Prahova și cu prefectul județului.

S-a convenit ca un reprezentant al Băncii Europene de Investiții să vină la Ploiești pentru a oferi consilierilor locali informații suplimentare despre credit și condițiile de finanțare.

„Până la acel moment, proiectul rămâne retras”, a afirmat primarul Polițeanu.

În ceea ce privește proiectul lizierei de la UPG, acesta nici nu a mai fost introdus pe ordinea de zi. Motivul este că nu a obținut avizul Comisiei de Buget-Finanțe.

Potrivit ObservatorulPH, multe tramvaie din Ploiești au o vechime de aproape 50 de ani. Modelul KT4D, care circulă în oraș, a fost produs în Cehoslovacia, în 1977. Tramvaiele au ajuns în orașul Aurului Negru, după ce acestea au circulat, timp de 25 de ani în Germania.

În ultimii 22 de ani, la Ploiești nu s-au făcut investiții în achiziția de tramvaie, iar ultimele care au ajuns la Ploiești erau „second-hand”, iar societatea TCE Ploiești este obligată să achiziționeze piese de schimb.

În momentul de față, TCE Ploiești deține 30 de tramvaie vechi, unul dintre ele fiind în reparații capitale.

Zilnic, 20 de tramvaie circulă pe traseele 101 și 102 din municipiu.

