Doi atacatori au deschis focul luni ucigând cel puțin 6 persoane și rănind peste 24 la o intersecție din Ierusalimul de Est, înainte de a fi „neutralizați”.

Cei doi teroriști au fost împușcați și uciși de un soldat și de un tânăr haredi înarmat, relatează postul tv israelian Channel 12.

Poliția afirmă că „un ofițer de securitate și un civil care se aflau la fața locului au tras asupra teroriștilor, care au fost neutralizați”. Într-o declarație, poliția adaugă că adjunctul șefului poliției, Avshalom Peled, a sosit la fața locului împreună cu forțe polițienești numeroase. Geniștii poliției acționează, de asemenea, la fața locului, verificând dacă există explozibili.

Teroriștii care au comis atacul armat la intersecția Ramot din Ierusalim au folosit o armă improvizată de tip „Carlo”, cunoscută și sub numele de Carl Gustav, potrivit imaginilor de la fața locului.

