Video cu jaful de la Luvru

Televiziunea franceză BFMTV a difuzat un videoclip care ar surprinde jaful de la Luvru. În înregistrare, un bărbat cu vestă galbenă, care pare a fi un muncitor, este surprins în timp ce taie geamul uneia dintre vitrine, în Galeria Apollo. În fundal se văd și vizitatori, deoarece muzeul era deschis în momentul spargerii.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

8 bijuterii furate în 7 minute

Un jaf-fulger a avut loc duminică dimineață, la scurt timp după deschiderea Luvrului, cel mai vizitat muzeu din lume, unde mai mulți hoți au furat bijuterii de o „valoare inestimabilă” înainte de a fugi.

În jurul orei 9:30, indivizii au pătruns în Galeria Apollon după ce s-au urcat din exterior cu o nacelă, au spart ferestrele sălii cu ajutorul unui polizor și au furat bijuteriile care erau protejate de vitrine.

Jaful de la Luvru a durat doar 7 minute.

„Sunt bijuterii care au o adevărată valoare patrimonială și, în realitate, o valoare inestimabilă. Totul a durat șapte minute”, a declarat ministrul de Interne, Laurent Nuñez.

Potrivit acestuia, infractorii au fugit și sunt în prezent căutați. „Se pare că este o echipă care a făcut recunoașteri prealabile, care era, în mod evident, foarte experimentată și a acționat extrem de rapid”, a adăugat ministrul, anunțând că „toate brigăzile centrale ale prefecturii de poliție vor fi mobilizate”.

„Sunt foarte încrezător că vom reuși să-i găsim pe autori”, a mai spus Laurent Nuñez.

Hoții au pierdut pe drum coroana împărătesei Eugenie

Laure Beccuau, procurorul general al Parchetului din Paris, a oferit detalii despre bijuteriile furate de hoți.

Este vorba despre un colier și un cercel din colecția Marie-Louise, trei bijuterii (un colier, o pereche de cercei și o diademă) din colecțiile reginelor Marie-Amélie și Hortense și patru piese din colecția împărătesei Eugenie: două broșe, o fundă pentru corsaj și o tiară.

Când au fugit, infractorii au pierdut coroana împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, compusă din 1.354 de diamante și 56 de smaralde, care a fost deteriorată.

Potrivit magistratului francez, cei patru hoți aveau fețele „acoperite” și au fugit „cu scutere de mare putere”. Beccuau a mai spus că anchetatorii dispun de imagini surprinse de camerele de supraveghere ale muzeului și ale orașului, care vor ajuta la identificarea și prinderea autorilor jafului.

Jaful a forțat închiderea pentru restul zilei a Muzeului Luvru, care găzduiește unele dintre cele mai cunoscute opere de artă din lume, inclusiv Mona Lisa.

Emmanuel Macron, prima reacție după jaful de la Luvru

Președintele Franței a transmis că „furtul comis la Luvru este un atac asupra unui patrimoniu pe care îl prețuim pentru că este istoria noastră”.

„Vom recupera operele, iar autorii vor fi aduși în fața justiției. Se face tot posibilul, peste tot, pentru a realiza acest lucru, sub conducerea parchetului din Paris. Proiectul Luvru Nouvelle Renaissance, pe care l-am lansat în ianuarie, include o securitate sporită. Acesta va garanta conservarea și protejarea a ceea ce constituie memoria și cultura noastră”, a transmis Emmanuel Macron pe X.

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.



Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

Potrivit ziarului Le Monde, ultimul furt înregistrat la Luvru a avut loc în 1998, când o pictură semnată Camille Corot a fost furată în plină zi. Lucrarea nu a mai fost niciodată găsită.

