UMPB-5, greu de doborât

UMPB-5 are o formă asemănătoare cu cea a unei rachete de croazieră: o rază de acțiune de până la 200 km și o încărcătură explozivă de aproximativ 100 kg. Astfel de bombe sunt dificil de doborât — zboară foarte sus și foarte repede, practic ca niște mini-rachete de croazieră.

The first footage of the UMPB-5 — Russias new "KAB" bomb with a range of up to 200 km — likely the one that hit Poltava region today.



It has a shape resembling a cruise missile: a flight range of up to 200 km and a warhead of about 100 kg. Such bombs are difficult to shoot down… pic.twitter.com/0T1LkL6zDf — WarTranslated (@wartranslated) October 20, 2025

Sistem avansat de ghidare, planare îmbunătățită

Bomba dispune de sisteme avansate de ghidare, utilizând sateliții GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema sau Sistemul global de navigație prin satelit) și navigația inerțială, combinate cu suprafețe aerodinamice și aripi pliabile care îi permit să planeze către țintă de la distanțe de aproximativ 90 până la 200 de kilometri. Modulul de planare îmbunătățit al bombei sporește eficacitatea loviturii.

Potrivit site-ului specializat în tehnologie militară The WarZone, deși metoda exactă de ghidare a bombei nu este cunoscută, rapoarte neconfirmate sugerează că UMPB D-30SN utilizează atât navigația inerțială, cât și cea prin satelit.

O amenințare serioasă pentru Ucraina

„Noile KAB-uri reprezintă o amenințare pentru apărarea aeriană ucraineană. Nu este însă o [armă] nouă. Dar atunci când atașezi acele aripioare mici la o bombă, aceasta poate zbura mai departe”, a explicat veteranul războiului ruso-ucrainean, maiorul în rezervă Oleksii Hetman, pentru Radio NV pe 21 octombrie.

„[Noul KAB] este UMPB, o muniție universală de planificare interservicii. Este produsă direct la fabrică; este un KAB adevărat, o bombă aeriană ghidată. Nu este o armă de precizie, dar, deoarece este o muniție de planificare, poate pur și simplu să zboare mai departe decât o FAB obișnuită cu aripi. Singurul lucru pozitiv aici este că nu este vorba doar de a lipi aripi pe orice bombă – trebuie să fie fabricată de la început ca muniție de planificare, iar rușii cu siguranță nu au încă multe astfel de bombe”, spune maiorul (r) Hetman, citat de New Voice of Ukraine.

Rusia încearcă de la începutul războiului chiar să-și adapteze și avioanele Su-25 la utilizarea bombelor aeriene ghidate. „Scopul principal este de a adapta Su-25 la utilizarea bombelor de planare de înaltă precizie. Acest lucru va crește numărul de lovituri, cu aproximativ 30% sau mai mult”, spunea și expertul politico-militar Oleksandr Kovalenko pentru Unian.ua.

Cum ar trebui combătute

Este practic imposibil să fie combătute direct, a preciază Hetman.

„Trebuie să combatem aeronavele care aruncă aceste bombe. Partenerii noștri au rachete aer-aer care, lansate de pe F-16, Mirages sau alte avioane, pot ajunge la aeronavele de tip Su care aruncă aceste KAB. Deci, problema nu ține atât de apărarea aeriană, cât de partenerii care ne furnizează arme care pot distruge aeronavele care transportă aceste KAB”, a concluzionat expertul.

Specialiștii mai apreciază că, prin raza mare de acțiune de circa 200 de km, aceste bombe reprezintă un pericol major și pentru țările din flancul Estic al NATO.

