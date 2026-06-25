O tendință tot mai vizibilă este aceea de a transforma fanii din spectatori în participanți.

În acest context se înscrie și platforma Team Priceless, dezvoltată de Mastercard împreună cu McLaren Mastercard Formula 1 Team.

Conceptul este construit în jurul ideii de acces: experiențe care îi aduc pe fani mai aproape de universul echipei și de atmosfera unui weekend de Grand Prix.

În România, inițiativa a fost adusă prin parteneriatul dintre Mastercard și Banca Transilvania.

În urma unei campanii dedicate fanilor McLaren Mastercard, doi clienți BT au câștigat oportunitatea de a participa la Marele Premiu al Austriei și de a experimenta Formula 1 din interior.

BT în F1, anul 2

În cadrul Marelui Premiu al Austriei, desfășurat între 26 și 28 iunie, logo-ul BT va fi prezent pentru prima dată în sezonul 2026 pe monopostul echipei McLaren Formula 1 Team, pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri.

Colaborarea dintre BT și echipa McLaren a început în sezonul trecut, brandul băncii fiind prezent în weekend-ul de cursă din Ungaria (Hungaroring). Anul acesta Banca Transilvania și-a extins alegerile și a mai adăugat o cursă, Spielberg, Austria.

Totodată, în continuarea parteneriatului, clienții BT se pot bucura de beneficiile cardului BT Mastercard McLaren printre care se numără 10% cashback la plățile efectuate în weekend-urile cu cursă, la restaurantele și hotelurile din străinătate, asigurare de călătorie pentru cardurile ”Gold” și multe altele.

Foto: Banca Transilvania

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