Superiahtul care l-a fascinat pe Bill Gates

Cu toate acestea, în ciuda luxului exorbitant, cerința principală a lui Mohammed bin Salman a fost una surprinzătoare: un dormitor simplu, situat sub puntea principală, deoarece suferă de rău de mare, potrivit publicației Xataka.

Construit în Italia de renumitul șantier naval Fincantieri, „Serene” se remarcă prin dimensiunile sale impresionante, 134 de metri lungime, și prin dotările de lux. Lansat în 2010, acesta a fost primul super-iaht produs de Fincantieri și, la acel moment, cel mai mare realizat vreodată în Italia.

Inițial, iahtul a aparținut omului de afaceri rus Yuri Shefler. În vara anului 2014, Bill Gates a închiriat iahtul pentru o săptămână de vacanță pe coasta sudică a Franței, plătind cinci milioane de dolari. Însă, la scurt timp după aceea, Mohammed bin Salman, pe atunci prinț moștenitor, a vizitat și el iahtul în Franța. Potrivit publicației El Correo del Golfo, acesta a achiziționat nava pentru impresionanta sumă de 500 de milioane de dolari, transformând „Serene” într-un simbol al opulenței.

Secretul camerei „antirău de mare”

În timp ce cabina principală de pe puntea a cincea impresionează prin finisajele din marmură, aur și lemn de esență nobilă, Mohammed bin Salman evită să doarmă acolo în timpul navigării. În schimb, el preferă un dormitor mai modest, ascuns la nivelul al doilea al iahtului – o zonă considerată cea mai stabilă parte a navei.

Potrivit Luxurylaunches, decorul camerei este inspirat de stilul balinez, oferind un refugiu simplu, dar ingenios. Decizia de a amplasa acest dormitor la mijlocul iahtului nu a fost întâmplătoare. Răul de mare apare atunci când creierul primește semnale contradictorii de la urechea internă și de la vedere. Centrul navei este cel mai stabil punct, fiind mai puțin afectat de balansul valurilor și de vibrațiile elicei.

Așadar, această zonă oferă condițiile ideale pentru un somn liniștit, chiar și în condiții de navigație agitată.

Tehnologie de ultimă oră pentru stabilitate

Deși „Serene” este echipat cu tehnologii avansate, cum ar fi „aripioare” stabilizatoare și un sistem de poziționare dinamică ce menține iahtul pe loc fără ancorare, aceste inovații nu pot elimina complet mișcările cauzate de valuri, mai ales în largul mării. În astfel de situații, soluția rămâne una cât se poate de simplă: găsirea unui punct de echilibru cât mai aproape de centrul navei.

Dincolo de camera „antirău de mare”, iahtul oferă o multitudine de facilități extravagante. „Serene” are două heliporturi, un hangar pentru un submarin și chiar o sală de zăpadă, unde temperatura poate scădea până la minus 11 grade Celsius – o soluție ideală pentru a scăpa de căldura din Orientul Mijlociu. De asemenea, iahtul dispune de o piscină de 15 metri, un club de plajă și o cameră decorată în stil steampunk, inspirată de universul lui Jules Verne.

Un fapt remarcabil dezvăluit de Wall Street Journal arată că inclusiv celebra pictură „Salvator Mundi” a lui Leonardo da Vinci, pentru care bin Salman a plătit 450 de milioane de dolari la o licitație, a fost expusă temporar pe acest iaht de lux.

Deși „Serene” este unul dintre cele mai scumpe iahturi din lume, cu un preț de achiziție de 500 de milioane de dolari, acesta nu este cel mai opulent. Titlul este disputat de alte nave celebre, precum „Eclipse”, deținut de miliardarul rus Roman Abramovich, sau „Azzam”, care aparține emirului din Abu Dhabi.

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