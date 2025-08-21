Cu acest prilej, Prințesa Briana Caragea a primit medalia Inima de Aur din partea lui Zelenski pentru ajutorul acordat refugiaților ucraineni

Evenimentul a avut loc chiar în piața de lângă sediul Ambasadei (Bulevardul Aviatorilor/Strada Modrogan), începând cu ora 18:00.

La manifestare au fost invitați ucrainenii din România, reprezentanții autorităților române, membrii Corpului Diplomatic acreditați la București, precum și societatea civilă și mass-media.

Acțiunea a avut loc sub sloganul #StandwithUkraine, mesaj prin care se reafirmă sprijinul pentru independența și rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse.

