„Mi-aș dori să-mi recuperez tatăl, mi-aș dori să-mi recuperez fratele”, a declarat prințul Harry, referindu-se la regele Charles al III-lea și prințul moștenitor William, în interviuri acordate rețelei de televiune ITV și postului american CBS News.

Prințul a adăugat că ei „nu au arătat absolut nicio dorință de împăcare”, deși nu a specificat la cine se referă.

În declarații făcute la CBS News, prințul Harry susține că a fost „trădat” cu „scurgeri de informații și povești împotriva mea și a soției mele” înainte de a se retrage din funcțiile regale.

„Când ți se spune în ultimii șase ani «nu putem face o declarație pentru a vă proteja» dar o fac pentru alți membri ai familiei, se ajunge într-un moment în care tăcerea este trădare”, a spus prințul Harry.

Prince Harry tells @andersoncooper he was the target of press leaks after private conversations with members of the Royal Family. https://t.co/0xN8FdapYV pic.twitter.com/FRKfp8AVKp