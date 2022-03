Printre companiile media care au cumpărat licența pentru serialul ucrainean în care joacă președintele Zelenski, se numără și Pro TV, care a achiziționat drepturile de distribuție pentru cele trei sezoane ale serialului.

„În calitate de distribuitori internaționali ai serialului Servant of the People, creat de președintele Zelenski și care îl are în rol principal, poziția Eccho Rights este că cel mai bun sprijin pe care industria globală de televiziune îl poate oferi Ucrainei astăzi este să împărtășească această poveste.

Serialul este o comedie, dar și un document important de unde provine Zelenski. Președintele său fictiv este un om normal, care își dezvoltă rolul de lider eroic și adorat. În timp ce scenariul lumii reale cu care se confruntă Zelenski și poporul ucrainean este mult mai sumbru și îngrozitor decât comedia serialului.

Există paralele evidente cu situația din lumea reală, iar „Servant of the People” este o piesă fascinantă, importantă și istorică a televiziunii. O serie de radiodifuzori majori au convenit deja asupra licențelor serialului în ultima săptămână, inclusiv Channel 4 în Marea Britanie, MBC în Orientul Mijlociu, ANT 1 în Grecia și PRO TV în România.

Trei sezoane ale serialului, precum și un lungmetraj sunt toate disponibile pentru licență de la Eccho Rights.

În cele din urmă, Eccho Rights a eliminat toate serialele deținute și produse de Rusia din catalogul nostru. În solidaritate cu Ucraina, trebuie să luăm toate măsurile punitive disponibile în lupta împotriva Rusiei”, este anunțul făcut de compania de distribuție.

