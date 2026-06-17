Horațiu Potra scapă de arestul preventiv

Horațiu Potra scapă de măsura arestului preventiv și va fi plasat în arest la domiciliu, așa a decis Înalta Curte de Casație și Justiție, miercuri, 17 iunie 2026.

Instanța supremă a decis înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 17 iunie și până la 16 iulie 2026 inclusiv, conform News.

Potrivit deciziei ÎCCJ, Horațiu Potra nu va avea voie să părăsească locuința din Mediaș fără acordul organelor judiciare și va trebui să se prezinte în fața instanței ori de câte ori este chemat.

„Desfiinţează încheierea atacată şi rejudecând: În baza art. 348 raportat la art. 242 alin. 2 şi art. 218 din Codul de procedură penală, dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpatul Potra Horaţiu (date de stare civilă) pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 17 iunie 2026 până la data de 16 iulie 2026, inclusiv”, se arată în minuta instanţei de judecată.

De asemenea, acesta nu are voie să comunice cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu.

Potra va purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere și nu are dreptul să dețină, să folosească sau să poarte arme.

Instanța a atras atenția că, dacă va încălca cu rea-credință obligațiile impuse, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită din nou cu arestarea preventivă.

„În baza art. 221 alin. (4) din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpatului Potra Horaţiu că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive”, indică instanţa, care dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului.

Supravegherea va fi realizată de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

Decizie importantă așteptată pe 19 iunie

Eliberarea lui Horațiu Potra vine cu doar două zile înainte de un nou termen important în dosar.

Pe 19 iunie, Înalta Curte urmează să decidă dacă poate începe judecata pe fond în dosarul de lovitură de stat în care sunt inculpați Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte persoane apropiate mercenarului.

Cei 22 de inculpați sunt acuzați de procurori că ar fi pus la cale acțiuni menite să destabilizeze România și să împiedice exercitarea puterii de stat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Cum a ajuns Potra în România

Horațiu Potra a fost prins în Dubai în septembrie 2025 și a acceptat să fie adus în România, ceea ce a accelerat procedurile judiciare.

Acesta a fost adus în țară pe 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său.

În lipsa acordului său, procedurile ar fi putut dura mai mult, în condițiile în care între România și Emiratele Arabe Unite nu există un tratat de extrădare.

Acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale

Potrivit rechizitoriului, după decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 de anulare a alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-ar fi întâlnit în dimineața zilei de 7 decembrie la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov.

Procurorii susțin că întâlnirea a avut loc „în condiţii de clandestinitate” și că cei doi ar fi discutat un plan prin care persoane cu pregătire militară din anturajul lui Potra urmau să deturneze manifestațiile publice și să provoace acțiuni violente.

Anchetatorii susțin că strategia urmărea „schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”.

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra ar fi organizat un grup paramilitar format din 21 de persoane care urma să se deplaseze spre București cu șapte autoturisme.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au instituit filtre în mai multe zone din Ilfov, Dâmbovița și București și au oprit vehiculele grupului.

În urma controalelor, oamenii legii au descoperit cuțite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, boxuri, topoare, pistoale și materiale pirotehnice considerate de anchetatori extrem de periculoase.

Procurorii susțin că acțiunile inculpaților au creat o stare de pericol pentru securitatea națională și pentru ordinea constituțională a statului român.

În perioada următoare, atenția se va muta asupra deciziei din 19 iunie, când judecătorii vor stabili dacă dosarul poate intra în faza de judecată pe fond.

Până atunci, Horațiu Potra va rămâne în arest la domiciliu și va fi monitorizat electronic, în timp ce restricțiile impuse de instanță îi interzic inclusiv contactul cu ceilalți inculpați din dosar.

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