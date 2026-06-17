ASUS Zenbook S16 (UM5606): alchimie modernă inspirată de industria aerospațială și cea a ceasurilor de lux

Designul elegant al noului model ASUS Zenbook S16 (UM5606) îmbină performanța la nivel profesional cu un impact vizual sofisticat, unic, cu șasiu confecționat integral din metal cu capac ușor și durabil realizat din ceraluminum, un material ceramic special brevetat și perfecționat de ASUS timp de patru ani.

Carcasa inspirată din lumea naturală măsoară doar 1.1 centimetri grosime și este cu 30% mai ușoară și de 3 ori mai rezistentă la uzură, zgârieturi și șocuri, fiind, în același timp, și mai ușor de curățat. În ciuda dimensiunilor reduse, inginerii ASUS au reușit să includă o baterie cu capacitate de 83 Wh, suficient pentru a-ți oferi o zi întreagă de autonomie de lucru departe de priză și fără compromisuri de performanță, cu o durată de viață estimată în teste la 23 de ore.

Performanța este accelerată în fluxuri de productivitate și creativitate de noul procesor AMD Ryzen™ AI 9 465 prevăzut cu un UPN de 50 TOPS care permite rularea aplicațiilor precum Microsoft 365 sau întreaga suită Adobe cu toate funcțiile accelerate de AI integrate inteligent în interfața cu care te-ai obișnuit deja. Suita de aplicații și funcții Copilot+PC crește în fiecare zi cu noi opțiuni care îți permit să gândești mai inteligent și să acționezi mai rapid.

Alege noul ASUS Zenbook S16 (UM5606) și nu vei face compromisuri la capitolul performanță datorită soluției termice incredibile care include foi de grafic cu două straturi, ventilator dublu, cameră de vapori subțire și un design aparte al grilei de admisie din zona tastelor. Laptopul funcționează silențios, sub 25 dB, ceea ce îți permite să lucrezi într-un mediu plăcut, unde te poți concentra în permanență la sarcinile pe care le ai de îndeplinit.

ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406): eleganță modernă și rafinament practic

Creatorii mereu în mișcare vor aprecia portabilitatea absolută oferită de noul ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406), un laptop care cântărește doar 1,2 kg și măsoară doar 14,9 milimetri grosime, suficient însă pentru a integra un set complet de porturi I/O, sunet puternic cu difuzoare superliniare și un senzațional ecran de 14 inchi cu tehnologie ASUS OLED pentru experiențe vizuale cu detalii excepționale.

Modelul ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) este un veritabil Zenbook cu design subțire și ușor ce ascunde puterea oferită de procesorul AMD Ryzen™ AI 7 445 cu tehnologie AI care permite funcționarea instrumentelor AI la viteză maximă, nonstop, datorită bateriei de 75 Wh ce ofertă peste 25 de ore de funcționare departe de priză, timp pe care îl poți folosi pentru a lucra sau pentru distracție nonstop. Alegerea îți aparține în totalitate, iar când vine momentul să îl încarci, USB-C Easy Charge face acest lucru extrem de rapid și convenabil.

Co-procesorul UPN cu putere de procesare AI de 50 TOPS transformă ASUS Zenbook 14 OLED într-un Copilot+PC capabil să genereze sumarizări de documente, să gestioneze inteligent sarcini, să traducă în timp real, să creeze imagini, să retușeze fotografii, totul știind că datele sensibile rămân local, fără a ajunge vreodată în cloud.

Protecție deplină în orice situație

Poți alege oricare din cele două modele prezentate și vei dormi liniștit știind că investiția ta este protejată de cel mai riguros test de rezistentă pentru laptopuri, bine-cunoscutul standard militar MIL-STD 810H folosit de armata SUA. Această suită de teste constă din nu mai puțin de 12 metodologii de testare și 26 de proceduri care împreună asigură fiabilitate și durabilitate la șocuri mecanice, vibrații, variații de temperatură și temperaturi extreme, la altitudine, radiații solare, umiditate și supraviețuire în medii bogate în nisip, praf și alte impurități.

Pentru și mai multă siguranță, ASUS Perfect Warranty îți oferă extraprotecție împotriva accidentelor pentru dispozitivele tale ASUS, fără costuri suplimentare pentru tine. Pașii de urmat sunt foarte simpli: te înregistrezi ca membru ASUS, îți înregistrezi noul produs în 90 de zile de la cumpărare și ești automat acoperit în cazul daunelor cauzate de căderi accidentale și coliziuni, deteriorare cauzată de lichide, supraîncărcări electrice sau spargere accidentală a ecranului.

Sursa foto: ASUS România

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