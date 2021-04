UPDATE ora 18.30: Preşedinta completului de judecată de la Curtea de Apel a anunţat o probă audio-video cu declarații făcute de fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, imediat după tragedie, în care acesta spunea cu totul altceva decât le-a declarat ulterior anchetatorilor.

„Acordul de funcţionare (dat de Primărie, n.red.) însumează toate acordurile de la toate instituţiile abilitate să dea autorizaţiile de funcţionare, pe alimentaţie publică, pe norme PSI (de Prevenire și Stingerea Incendiului)”, este declaraţia audio-video a lui Piedone, extrasă din filmul documentar realizat de patronii de la Colectiv.

În fața procurorilor, însă, el a declarat că nu intră în atribuțiile primăriei să verifice autorizația pentru Prevenirea și Stingerea Incendiului (PSI).

Declaraţia fostului edil al sectorului patru este la minutul 02:30.

Avocaţii lui Piedone s-au opus propunerii judecătoarei. Aceştia spun că e vorba de o declaraţie scurtă, ce poate fi făcută la cald ori scoasă din context.

Preşedinta completului a mai anunţat că Piedone va fi întrebat dacă se răzgândeşte în privinţa dreptului la tăcere, după difuzarea probei.

Discuțiile despre filmare, despre schimbarea încadrării judecătorești și audierea ultimului inculpat, un angajat al firmei de artificii, Viorel Zaharia, care a punctat că n-a putut veni azi deoarece lucrează la Constanța, vor avea loc în mai. Sunt două termene fixate în mai, pe 12 și pe 28. Așadar, completul nu va pronunța nimic până la vară.

În jurul orei 14:00, Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectorului 4, a ajuns la Curtea de Apel, după ce a fost citat de instanţă să spună dacă face o declaraţie sau „înţelege să se prevaleze de dreptul la tăcere”.

„Doamnă președintă, aşa cum am menţionat, nu doresc să dau declaraţie, arăt în continuare că nu vreau să dau declaraţii referitoare la faptele de care sunt acuzat”, a transmis Cristian Popescu Piedone, care şi-a exercitat astfel dreptul la tăcere.

De asemenea, Cristian Niță, directorul firmei de artificii, s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Marian Moise, pirotehnist: „Nu am întrebat în mod expres ce materiale sunt înăuntru, pe noi ne interesa doar ce e în jurul artificiilor”

Marian Moise, angajatul firmei Golden Ideas Fireworks Artists, a povestit în faţa instanţei cum au fost montate artificiile în clubul Colectiv.

„Miercuri, mi s-a zis că avem un eveniment într-un club. Știam ca vor fi jeturi de CO2 si atât. A doua zi dimineață m-am întâlnit cu persoana de contact, domnul Adrian Rugină. Două momente de artificii a câte 4 jerbe fiecare. 8 tuburi de artificii, le foloseam în mod frecvent. Am refuzat să punem artificiile pe scenă, pentru că era aproape de trupă și oameni, așa că le-am pus pe boxe, la înălțime, să nu deranjeze pe nimeni. Nu am întrebat în mod expres ce materiale sunt înăuntru, pe noi ne interesa doar ce e în jurul artificiilor. Am mers pe observația noastră”, a relatat Marian Moise.

Angajatul firmei de artificii povesteşte că un angajat al clubului „i-a spus

că nu i se pare OK că punem jerbele pe boxe, că e distanța prea mică de la boxe la tavan și să nu facă vreo urmă la tavan”.

„La recomandarea angajatului clubului, am mutat jerbele pe schelele metalice care se aflau acolo, erau metalice și nu aveau decât niște jocuri de lumini pe ele, mai sus. Nu a venit nimeni la noi care să se recomande drept patron al clubului”, adaugă Marian Moise.

Am participat și la concert. Au fost montate în calupuri de câte 2, la înălțimi diferite, ca la 2 etaje diferite. Două momente diferite. La primul moment, două dintre ele au plecat, două nu au funcționat. Nu mi-a dat de gândit că ar fi ceva în neregulă. La al doilea moment am fost înștiințați că se termină piesa și trebuie să dăm drumul la artificii. Am dat drumul la toate cele 4. Totul era în regulă. M-am aplecat, când m-am ridicat, pe stâlpul din stânga era deja o flacără la 2-3 metri. A încercat cineva să pornească stingătorul, dar nu ieșea nimic. Așa că am luat o bere de la cineva din public și am încercat să sting cu bere. Marian Moise:

Florin Durgheu, avocatul Danielei Niţă, patroana firmei de artificii, a adus în instanţă un raport făcut de un laborator din Slovacia care a folosit un produs cu aceleași caracteristici cu artificiile folosite în Colectiv.

Potrivit acestuia, s-au făcut rapoarte de testare, filmate, simulând ce s-a petrecut la Colectiv. „Sunt reluate la diferite temperaturi, care demonstrează că artificiile nu puteau produce incendiul”, spune Durgheu.

Avocatul susţine că a fost solicitată altă expertiză, după ce raportul procuraturii nu aduce vreo concluzie. „Nu aduce nimic cert, irefutabil, ceea ce a dus ca clienta mea să fie nefericita câștigătoare a 12 ani şi şase luni de închisoare în prima instanță”. Raportul a fost realizat de o unitate specială de experți din Slovacia, care nu are rapoarte de colaborare cu SRI, a adăugat avocatul.

Proba adusă de reprezentantul Danielei Niţă, patroana firmei de artificii, a fost respinsă de judecători.

Tribunalul București a pronunțat primele condamnări în dosarul Colectiv,

în decembrie 2019:

● Cristian Popescu-Piedone – fost primar al sectorului 4 şi actual primar al sectorului 5: 8 ani şi 6 luni închisoare cu executare.

● Alin George Anastasescu – patron Colectiv: 11 ani și 8 luni de închisoare cu executare.

● Costin Mincu – patron Colectiv: 11 ani și 8 luni de închisoare cu executare.

● Cătălin Paul Gancea – patron Colectiv: 11 ani și 8 luni de închisoare cu executare.

● Radu Antonina – pompier ISU: 9 ani și două luni de închisoare cu executare.

● George-Petrică Matei – pompier ISU: 9 ani și două luni de închisoare cu executare.

● Aurelia Iofciu – angajată primărie sector 4: 8 ani de închisoare cu executare.

● Luminiţa Larisa Ganea – consilier superior primărie sector 4: 7 ani de închisoare cu executare.

● Sandra Ramona Moţoc – referent superior primărie sector 4: 3 ani de închisoare cu suspendare.

● Daniela Ioana Niţă – patron firmă de artificii: 12 ani și 8 luni de închisoare cu executare.

● Cristian Mihai Niţă – patron firmă de artificii: 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

● Viorel Zaharia – pirotehnist: 9 ani și 8 luni de închisoare cu executare

● Marian Moise – pirotehnist: 10 ani de închisoare cu executare.

● Clubul Colectiv SRL – 470 de zile amendă, cu o sumă corespunzătoare de 5.000 de lei pentru ziua de amendă, și confiscarea sumei de 62.298 de lei.

● Golden Ideas Fireworks Artists SRL – 470 de zile amendă, cu o sumă corespunzătoare de 5.000 de lei pentru ziua de amendă.

● SC Noran Prompt Serv SRL – confiscarea sumei de 147.133 de lei.

