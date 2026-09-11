Acuzații fără precedent la tribunalul din Brooklyn: procurorii SUA susțin că Huawei a funcționat ca o „întreprindere criminală”

Procurorii americani au acuzat gigantul chinez Huawei că a funcționat ca o „întreprindere criminală” și a furat secrete comerciale de la companii din SUA pentru a-și construi imperiul de telecomunicații. Procesul împotriva companiei a început miercuri la tribunalul federal din Brooklyn, conform The Guardian. „Furt, minciuni, mușamalizare”, a declarat Taylor Stout, avocat al Departamentului de Justiție al SUA, în declarația de deschidere a procesului.

„Timp de 20 de ani, Huawei, o companie masivă de telecomunicații din China, a prejudiciat companiile americane și a abuzat de sistemul financiar american pentru a domina industria telecomunicațiilor la nivel global”, a adăugat avocatul.

Conform acuzării, Huawei ar fi conspirat pentru a fura secrete comerciale de la cinci companii americane, printre care cod sursă pentru sisteme de operare destinate routerelor internet de la Cisco Systems și un braț robotic folosit pentru testarea telefoanelor de la T-Mobile.

Ar exista și dovezi video

Procurorul le-a spus juraților că există dovezi, inclusiv o înregistrare video, care arată un angajat Huawei furând brațul robotic. „Vom auzi mărturii de la persoane care au surprins Huawei în flagrant delict încercând să fure tehnologie americană”, a spus Stout.

Pe de altă parte, apărarea a respins acuzațiile, susținând că succesul companiei se datorează inovației și competiției corecte. „Este vorba despre competiție, nu conspirație. Inovație, nu furt. Afaceri obișnuite, nu activități criminale”, a declarat Brian Heberlig, unul dintre avocații Huawei.

Huawei și-a câștigat succesul... Nu a existat vreun plan criminal

Compania Huawei, cunoscută pentru echipamentele sale de telecomunicații, telefoanele mobile și, mai recent, cipurile AI, desfășoară afaceri la nivel global. Totuși, echipamentele sale de rețea sunt restricționate în SUA, iar furnizorii nu pot exporta bunuri și tehnologii americane către Huawei fără aprobarea Departamentului Comerțului.

China contraatacă

Într-o conferință de presă care a avut loc joi, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a declarat că „guvernul chinez se opune ferm suprimării și limitării întreprinderilor chineze de către partea americană”.

Oficialul a adăugat că China „susține ferm întreprinderile chineze în apărarea drepturilor și intereselor lor legitime”.

Acțiunea împotriva Huawei a început în 2018, când compania și directorul său financiar, Meng Wanzhou, au fost acuzați de fraudă bancară și încălcarea sancțiunilor, pentru presupuse declarații false legate de activitățile comerciale din Iran.

Ancheta s-a extins ulterior, incluzând acuzații de crimă organizată, o serie de activități ilegale desfășurate pentru obținerea de profituri. Avocatul Heberlig a susținut în fața juraților că acuzarea va încerca să prezinte drept infracțiuni activități de afaceri obișnuite pentru companiile de tehnologie globale.

Acesta a afirmat că incidentele care implică Cisco și T-Mobile au fost „acțiunile unor angajați individuali” și că managementul Huawei a luat măsuri pentru a corecta situația după ce a aflat despre ele. Procurorii au mai acuzat Huawei că a ascuns natura afacerilor sale din Iran pentru a spăla dolari americani prin sistemul financiar și pentru a ajuta guvernul iranian să-și spioneze cetățenii. Totuși, apărarea a susținut că nu există dovezi care să arate că Huawei ar fi știut că operațiunile sale financiare ar încălca sancțiunile SUA.

Scandal diplomatic în 2018

În 2018, Meng Wanzhou a fost reținută în Vancouver, în baza unui mandat de arestare emis de SUA, ca parte a cazului inițial.