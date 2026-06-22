Peiu: „De ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD?”

Petrișor Peiu afirmă că singura soluție identificată de Nicușor Dan și PSD pentru învestirea Guvernului Veștea este obținerea sprijinului AUR în Parlament. În opinia sa, o astfel de decizie ar avea consecințe grave pentru formațiune.

„Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului. Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea guvernului. Dar asta ar aduce prăbușirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD?”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Mesajul liderului senatorilor AUR a fost publicat cu puțin timp înainte ca Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului să se întâlnească pentru a stabili calendarul învestirii Guvernului Veștea.

Ședința este programată luni, de la ora 10.00, în format online. În prima etapă, candidații propuși pentru funcțiile de miniștri urmează să fie audiați în comisiile parlamentare de specialitate.

Ulterior, plenul reunit al Parlamentului va vota învestirea noului Executiv.

Guvernul Veștea are nevoie de 233 de voturi

Potrivit calculelor parlamentare, Guvernul Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a obține încrederea Parlamentului.

Programul de guvernare și lista miniștrilor au fost depuse la Parlament, a anunțat duminică premierul desemnat. Din viitorul Executiv face parte și Alina Gorghiu, desemnată pentru funcția de vicepremier fără portofoliu. Conducerea PNL i-a solicitat acesteia să își depună demisia din partid până luni, la ora 12.00.

Programul de guvernare al noului Cabinet prevede asumarea stabilității politice și continuarea parcursului european și euroatlantic al României.

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