Olivia-Diana Morar este nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea

Structura noului Guvern propus de premierul desemnat Adrian Veștea include pe lista nominalizărilor pentru funcția de viceprim-ministru pe Olivia-Diana Morar. Cu o carieră în mediul juridic și în cel politic, ea revine în structurile guvernamentale centrale, după ce a ocupat anterior funcții executive și legislative.

Nominalizarea sa aduce în atenție parcursul său profesional, colaborările anterioare din administrația locală a Capitalei și relațiile politice cu funcționari din cadrul Administrației Prezidențiale și ai consiliilor județene.

Cine este Olivia-Diana Morar

De profesie avocat, Olivia-Diana Morar a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a profesat în cadrul Baroului Bistrița-Năsăud. Intrarea sa în administrația centrală a avut loc în perioada Guvernului Orban, când a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției.

La alegerile parlamentare din 2020, Morar a obținut un mandat de deputat în Parlamentul României, pe listele PNL. Din 2024, aceasta s-a alăturat partidului lui Ludovic Orban, Forța Dreptei.

În cadrul activității legislative de la Camera Deputaților, a activat ca membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și în Comisia pentru statutul deputaților și al senatorilor.

Olivia-Diana Morar a făcut parte din stafful de campanie al lui Nicușor Dan

Un element central în parcursul recent al Dianei Morar este colaborarea cu fostul primar general al Capitalei. Olivia Morar a făcut parte din stafful de campanie al lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025.

Lista de miniștri pentru Guvernul Veștea include și alți oficiali care au activat în administrația Primăriei Generale, un exemplu fiind Marian Bârgău, fost consilier local și director numit de Nicușor Dan, nominalizat de asemenea în noua echipă guvernamentală.

Potrivit surselor Libertatea.ro, susținerea profesională pentru promovarea Dianei Morar în funcția de vicepremier este asociată cu Andreea Miu. Miu a exercitat atribuțiile de șefă de cabinet a lui Nicușor Dan la Primăria Municipiului București, făcând ulterior trecerea către administrația centrală unde a preluat conducerea Secretariatului din cadrul Administrației Prezidențiale.

Ce avere are Olivia Diana Morar

Conform datelor oficiale centralizate în declarațiile de avere depuse în cadrul Camerei Deputaților, Olivia-Diana Morar deține mai multe proprietăți imobiliare, dobândite prin cumpărare sau succesiune.

În declarația de avere publicată pe site-ul Camerei Deputaților sunt trecute:

  • Terenuri (13 proprietăți): Suprafețele de teren deținute integral sau sub formă de cotă-parte includ categorii intravilane, agricole sau alte clase de terenuri situate în București, județul Bistrița-Năsăud (Bistrița), județul Constanța, județul Bihor (Oradea), județul Satu Mare, județul Timiș (Timișoara) și județul Cluj (Turda).
  • Clădiri și spații de locuit (19 proprietăți): Lista clădirilor cuprinde apartamente, case de locuit și spații comerciale sau de producție, localizate de asemenea în centre urbane importante precum București, Oradea, Timișoara, Constanța, Satu Mare, Bistrița și Turda.
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Ce venituri sunt trecute în declarația de avere a Oliviei-Diana Morar

La capitolul active financiare și investiții, documentele oficiale arată implicarea acesteia în mediul de afaceri prin deținerea de părți sociale sau acțiuni în companii private.

De asemenea, în evidențele financiare din anii precedenți este consemnată o contribuție financiară sub formă de donație către Partidul Național Liberal în cuantum de 27.000 de euro, efectuată în cursul anului electoral 2020.

Lista miniștrilor nominalizați în Guvernul Veștea

După ședința Consiliului Politic desfășurată duminică, social-democrații au anunțat că vor susține votul de învestire pentru premierul desemnat Adrian Veștea, motivând decizia prin nevoia de stabilitate politică.

Totodată, partidul și-a consolidat influența în viitorul Executiv prin preluarea unor ministere esențiale și promovarea propriilor reprezentanți la conducerea unor domenii precum Interne, Sănătate, Justiție, Muncă și Energie. Mai departe, lista completă a miniștrilor propuși în Guvernul Veștea:

  • Prim-ministru: Adrian-Ioan Veștea (PNL)
  • Viceprim-ministru și ministrul afacerilor interne: Marian Neacșu (PSD)
  • Viceprim-ministru (fără portofoliu): Alina-Ștefania Gorghiu (PNL)
  • Viceprim-ministru (fără portofoliu): Olivia-Diana Morar (independent)
  • Ministrul finanțelor: Alexandru Nazare (independent)
  • Ministrul transporturilor și infrastructurii: Cristian-Ovidiu-Cătălin Pistol (PNL)
  • Ministrul justiției: Radu Marinescu (PSD)
  • Ministrul apărării naționale: Sorin-Mihai Cîmpeanu (PNL)
  • Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului: Marian Aurelian Bârgău (independent)
  • Ministru delegat pentru transformare digitală: Eduard-Tatian Mititelu (PNL)
  • Ministrul sănătății: Alexandru Florin Rogobete (PSD)
  • Ministrul educației și cercetării: Monica-Cristina Anisie (PNL)
  • Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale: Florin-Ionuț Barbu (PSD)
  • Ministrul afacerilor externe: Luca-Alexandru Niculescu (independent)
  • Ministrul investițiilor și proiectelor europene: Florin-Alexandru Zaharia (independent)
  • Ministrul mediului, apelor și pădurilor: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)
  • Ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale: Petre-Florin Manole (PSD)
  • Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației: Romeo-Daniel Lungu (PSD)
  • Ministrul culturii: Ionuț Vulpescu (PSD)
  • Ministrul energiei: Bogdan-Gruia Ivan (PSD)
  • Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

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