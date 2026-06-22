Alte opt milioane de lei de la Ministerul Mediului

Amicom Consulting & Strategy, firmă de publicitate cu 11 angajați și cu profituri anuale ce depășesc două milioane de lei, a fost tot timpul conectată la banul public.

Deși a fost fondată în anul 2005, Amicom nu este o firmă foarte cunoscută în domeniu, dar are un portofoliu care cuprinde, conform propriului site, companii ca Chevron, Gold Corporation Roșia Montană, BAE Systems (compania cu fregatele), Hewlett-Packard, Delta Airlines, CEZ, Booz Allen Hamilton și KPMG.

Cu entitățile de stat cu care a avut contracte nu se laudă pe site deși, pe lângă Hidroelectrica, Amicom a mai avut contracte consistente cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (contract de aproape opt milioane de lei în anul 2022 pentru o „Campanie națională privind colectarea separată a deșeurilor-educarea și conștientizarea publicului”), sau cu Transelectrica.

Costena Cristina Rogobete

În prezent, Amicom este deținută de Costena Cristina Rogobete (40%), Mihai Florin Radu (cu o cotă de 40%) și Iulia Radu (soția lui Mihai Florin Radu, cu 20%).

Originile Amicom

Amicom Consulting & Strategy a fost înființată în anul 2005, sub denumirea inițială de Ami Communications SRL (actuala denumire datează din anul 2012), de către firma Ami CEE SA din Cehia. Pe atunci, firma era administrată de Jan Kučmáš, partener al firmei cehe și cunoscut expert de top în Public Affairs.

Mihai Radu

Mihai Florin Radu (actual asociat) apare în firmă în anul 2010 ca reprezentant al firmei din Cehia. După doi ani, cehii cesionează firma către ACRO Communications Consulting SRL, firma de publicitate a soților Radu, deschisă în anul 2007. Iar pe parcurs, proprietarii firmei devin actualii asociați.

În timp, Amicom Consulting & Strategy s-a asociat în mai multe firme. În 2012 a intrat în Govexpert Internațional SRL cu care a prins câteva contracte cu statul prin 2013 (firma se numește acum Arhitekton Expert Construct SRL, iar Amicom a ieșit în 2016).

Rețeaua Digitix și MAAHS – Legături cu PSD și magnatul Gabriel Comănescu

În 2014, Amicom Consulting & Strategy a fondat firma de publicitate Digitix Media SRL împreuna cu Radu Petre Petrescu. Petrescu a fost director de comunicare și de marketing la GSP Offshore, companie patronată de nașul său Gabriel Valentin Comănescu, cunoscut om de afaceri. Acum GSP este în faliment dar a fost un important client al Amicom Consulting & Strategy.

În anul 2017, după o majorare de capital, asociat în Digitix Media devine și MAAHS Digital SRL, iar Petrescu se retrage. Firma de publicitate MAAHS Digital a fost deschisă în anul 2016 de Horațiu Iancu și Mihai Ionuț Pop. Horațiu Iancu este fiul fostului deputat PSD Iulian Iancu, acuzat că a făcut jocurile rușilor de la Gazprom și implicat în mai multe scandaluri (inclusiv că și-a angajat nora, Nicoleta Iancu, la ANRE și care până atunci lucra tot la Amicom Consulting & Strategy). Iar Mihai Ionuț Pop este cunoscut ca fost partener de afaceri cu magnatul Gabriel Comănescu.

Acum cinci ani, firma de producție de energie electrică Hydrogenix Energy Develompent SRL și-a mutat sediul social într-o locație a Amicom Consulting & Strategy. Asociații Hydrogenix Energy Develompent erau MAAHS Digital, D Craig Investments, Adrian Enache (cercetător științific la ICSI Râmnicu Vâlcea), Cristina Marinescu (Blană după căsătorie, director executiv la Amicom Consulting & Strategy) și Adrian Dumitru Tanțău (profesor la ASE și fost membru CA al Hidroserv).

În campania electorală de anul trecut MAAHS Digital a primit de la PSD 1,1 milioane de lei pentru servicii online, iar în trecut a beneficiat și de contracte grase cu entități de stat.

La rândul ei, Digitix Media a câștigat, în ultimii șapte ani, contracte publice de aproximativ un milion de lei. Cele mai recente datează de anul trecut cu Primăria Capitalei și cu Confort Urban (compania Consiliului Local Constanța). Ultimul contract nu este întâmplător, dacă ne amintim că firma-mamă, Amicom Consulting & Strategy, s-a ocupat de campania electorală a primarului Constanței, Vergil Chițac.

Rise Project a legat Digitix Media chiar de SRI, pentru că domeniul de internet al site-ului jurnalistii.ro, deținut atunci de Ovidiu Marincea (înainte să devină purtătorul de cuvânt al Serviciului), a fost înregistrat de Digitix, iar firmele acestuia aveau sediul social la aceeași adresă cu compania de publicitate. Mai mult decât atât, o angajată a Amicom Consulting & Strategy a ajuns să lucreze la biroul de presă al SRI condus de Marincea.

Afaceri cu preoți și agricultură

În 2015, Amicom Consulting & Strategy devine asociat juridic și în firma de agricultură Grădina lui Papacioc SRL alături de Caliopie Papacioc, Ionuț Cristian Petrache și Violeta Codrescu.

Caliopie Papacioc este nepotul lui Arsenie Papacioc, unul dintre cei mai iubiți și importanți duhovnici ai Ortodoxiei române și care a suferit ani grei de temniță în închisorile comuniste pentru credința sa și pentru legăturile sale cu Mișcarea Legionară.

Violeta Codrescu a fost asociată în Arhitekton Expert Construct SRL (fosta Govexpert Internațional SRL) chiar înainte ca Amicom Consulting & Strategy să părăsească firma în favoarea acesteia. Doamna Codrescu a fost asociată în mai multe firme (inclusiv legate de energie), dar și în Just News Media SRL, alături de Ovidiu Marincea, firma care deținea site-ul jurnalistii.ro.

Despre Ionuț Cristian Petrache am aflat că a fost preot și membru al clerului slujitor al Parohiei Ortodoxe Române din Marele Ducat al Luxemburgului.

După doi ani, în Grădina lui Papacioc au loc schimbări și asociați devin Amicom Consulting & Strategy, Calipie Papacioc și Alexandru George Mareș, structură care se păstrează și azi, când firma se zbate în dizolvare.

„Gândul Aprins”

Mai multe personaje descrise mai sus, Papacioc, Rogobete, Iulian Iancu, Mihai Radu și alți angajați ai Amicom Consulting & Strategy mai au în comun și Fundația „Gândul Aprins”. Organizația a fost înființată în anul 2012 în ideea vechii mișcări spirituale „Rugul Aprins” din care a făcut parte și părintele Arsenie Papacioc.

„Rugul Aprins”, denumit și Grupul de la Mănăstirea Antim, a apărut în anul 1945 și reprezenta un nucleu de intelectuali laici și monahi care dorea păstrarea valorilor ortodoxe în vremurile de comunism. În 1948, mișcarea a fost scoasă în afara legii, dar membri ei au continuat să se întâlnească în secret. În anul 1958, 16 membri de bază ai mișcării Rugul Aprins au fost arestați și aruncați în temnițele comuniste. Arsenie Papacioc a fost atunci condamnat la 20 de ani de muncă silnică. El a fost eliberat după șase ani, în urma decretelor de grațiere generală a deținuților politici emise de regimul comunist. Părintele Papacioc mai fusese condamnat de regimul Antonescu la cinci ani de închisoare pentru apartenența sa la Mișcarea Legionară.

Cristina Blană

În 2016, Amicom Consulting & Strategy și directoarea Cristina Blană (pe atunci Marinescu și care, după cum scriam mai devreme, a mai fost asociată și în Hydrogenix Energy Develompent) fondează încă o firmă de publicitate sub denumirea de Amicom Revolution SRL.

Profitul nu a întârziat să apară, iar anul 2024 l-a încheiat cu peste trei milioane de lei pe plus. Situație normală, având în vedere că în ultimii cinci ani a avut multe contracte cu statul. Cel mai recent contract a fost câștigat în aprilie acest an cu RAJA SA Constanța, compania regională de apă controlată de Consiliul Județean, și are o valoare de aproape 150.000 de lei. De altfel, RAJA SA este clientul principal al Amicom Revolution cu care a avut mai multe contracte în valoare totală de sute de mii de lei. La finele anului trecut, Amicom Revolution a mai prins un contract, în valoare de 260.000 dei lei, și cu Apa Vital Iași, companie deținută de Consiliul Județean.

Asociații Amicom

Toată încrengătura de firme în care a fost băgată Amicom Consulting & Strategy se datorează asociaților ei.

Mihai Florin Radu a fost asociat în mai multe firme, printre care și într-una cu nume mai religios și anume Fanuria SRL.

Firma, fondată în anul 1999, l-a avut asociat unic pe Radu până în 2014, când își cedează părțile către iordanianul Basem Ahmad Alhaj Hasan Ayyoub și egipteanul El Bagl Nasser Gomaa El Saied. În același an 2014, iordanianul a fost condamnat pentru evaziune fiscală și spălare de bani, iar numele ambilor apare într-o anchetă privind o grupare specializată de recuperări ilegale de TVA legați de Genică Boerică.

Costena Cristina Rogobete este asistent universitar la Facultatea de Teologie din București și membru în conducerea Fundației „Gândul Aprins” (unde director executiv este Cristian Chivu, director și la Amicom Consulting & Strategy). Pe lângă îndeletnicirile spirituale, doamna Rogobete se ocupă și de afaceri.

Cristian Chivu

În Ferma lui Mihail SRL, care se ocupă cu agricultura și de creșterea animalelor, Rogobete este asociată cu Alexandru George Mareș pe care-l regăsim și în Grădina lui Papacioc SRL.

Pentru a întări poziția firmelor de publicitate, doamna Rogobete a deschis anul trecut, împreună cu Iulia Radu (soția creierului Amicom, Mihai Florin Radu) și cu Cristina Blană (directoare în Amicom Consulting & Strategy) firma Amicom Advertising & Strategy SRL.

De altfel, doamna Rogobete mai înființase o societate comercială, în 2012, cu Iulia Radu și anume Introspective Strategy SRL (din care soția lui Radu s-a retras acum trei ani în favoarea lui Andrei Pop cu care Rogobete deține o cafenea în Cotroceni). În 2019, firma a prins și ea un contract cu RAJA SA Constanța, în valoare de 135.000 de lei. Anul trecut, l-a încheiat cu un profit de 51.000 de lei, iar acum doi ani cu unul de 368.000 de lei.

Introspective Strategy SRL este, la rândul ei, asociat juridic în Aristree SRL fondată în 2014 împreună cu Stelian Nistor și administrată de Iulia Radu (soția lui Mihai Florin Radu). Firma se ocupă, pe hârtie, de activități de „creație și interpretare artistică”, pentru că în practică nu prea are activitate declarată. Stelian Nistor este nimeni altul decât fostul actor și actual mason fiind Suprem Mare Comandor al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România. Deși a avut o carieră strălucită ca actor, el s-a retras în anul 2000 și s-a apucat de afaceri. A revenit în lumina reflectoarelor acum patru ani, când fiica lui, Catinca Maria Nistor a fost numită politic la conducerea Institutului Cultural Român din Londra.

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