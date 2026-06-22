Trenul internațional al CFR Călători a acumulat o întârziere de aproape patru ore încă de pe teritoriul României.

Potrivit Club Feroviar, trenul IRN 461 a plecat din București Nord la ora 10.46 și ar fi trebuit să ajungă în stația Giurgiu Nord, la frontiera cu Bulgaria, la ora 13.08. În realitate, garnitura a ajuns la graniță cu o întârziere de 227 de minute, ceea ce înseamnă că cei 115 kilometri dintre București și Giurgiu au fost parcurși în aproximativ șase ore.

Foto: Captură CFR călători

Conform sursei citate, locomotiva GM 1385 a prezentat probleme încă din zona stației Grădinari, iar la Videle a izbucnit un incendiu.

Pentru continuarea călătoriei a fost trimisă o altă locomotivă de la Depoul București Călători, operațiunea provocând o întârziere de 215 minute.

Trenul România asigură în sezonul estival legături directe între București și destinații populare precum Varna, Sofia și Istanbul. Garnitura este compusă din trei vagoane, unul pentru Sofia, unul pentru Varna și un vagon cușetă pentru Istanbul. Acesta va circula în perioada 12 iunie – 12 octombrie 2026.

Un bilet până la Varna costă 27 de euro, până la 33,6 euro, iar până la Istanbul – 57,8 euro.

Pentru pasagerii care călătoresc către Varna și Sofia, destinații aflate în Uniunea Europeană, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazul întârzierilor semnificative, în anumite condiții, conform sursei citate.

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