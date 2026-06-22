Cât costă un Bolt din Băneasa până în Salonic

Cursa a fost căutată luni dimineață, la ora 7.41, în aplicația Bolt, cu plecare din zona Băneasa și destinația Thessaloniki. Traseul afișat de aplicație trece prin Bulgaria, iar sosirea la destinație era estimată pentru ora 16:14.

Cea mai ieftină variantă afișată în aplicație era Bolt, pentru mașini de mărime medie. Prețul estimat era de 3.999,9 lei, iar timpul de preluare indicat era de 3 minute.

Pentru categoria Comfort, aplicația afișa un tarif de 4.309,9 lei, tot cu timp de preluare de 3 minute. Varianta Premium era mult mai scumpă. Pentru această categorie, prețul afișat ajungea la 5.499,9 lei, cu un timp de preluare de 4 minute. În aplicație apărea și opțiunea Comfort Electric, pentru care tariful vizibil în captură era de 4.663,1 lei.

Mai scump decât avionul, dar cu transport direct

Suma afișată de aplicație depășește mult costul unui bilet de avion București-Salonic, care, dus-întors, poate costa aproximativ 1.000 de lei, în funcție de perioadă și disponibilitate. Diferența este însă că o cursă cu mașina ar însemna transport direct, fără escale, fără schimbarea mijloacelor de transport și fără drumuri separate până la aeroport sau de la aeroport la hotel.

Pentru un pasager, aproape 4.000 de lei poate părea o sumă uriașă, dar tariful afișat de aplicație poate fi influențat de distanță, durata drumului, taxele de drum, combustibil, disponibilitatea mașinilor și faptul că șoferul ar trebui, cel mai probabil, să se întoarcă apoi din Grecia.

Grecia continuă să fie una dintre cele mai populare destinații turistice pentru vizitatorii din regiune, fie că este vorba de vacanțe prelungite sau escapade de weekend. Cu toate acestea, odată cu debutul sezonului estival, prețurile pentru servicii și cazare cresc semnificativ, în special pe insulele renumite. Salonic este una dintre cele mai apropiate destinații mari din Grecia pentru turiștii care pleacă din România, fiind folosit adesea ca punct de oprire sau de tranzit spre Halkidiki, Thassos ori alte zone de vacanță din nordul țării.



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