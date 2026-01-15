De la butoane la ecrane: o schimbare riscantă

În ultimele decenii, interiorul mașinilor s-a transformat radical. Butoanele fizice au dispărut treptat de pe tablourile de bord, pe măsură ce tot mai multe funcții au fost transferate pe ecranele tactile.

Deși aceste sisteme creează impresia unui vehicul modern și avansat tehnologic, dovezile științifice sugerează că ele „ne compromit siguranța”.

Un semnal puternic vine din partea organismelor de evaluare a siguranței.

ANCAP Safety, programul independent de evaluare a siguranței auto pentru Australia și Noua Zeelandă, a anunțat că „începând cu 2026, va solicita producătorilor de automobile să «readucă butoanele» pentru comenzile importante ale șoferului, inclusiv farurile și ștergătoarele de parbriz”.

Măsuri similare sunt deja în pregătire și în Europa, prin Euro NCAP.

Această schimbare înseamnă că siguranța nu mai este evaluată doar în caz de accident, ci și în funcție de cât de mult sprijină designul mașinii siguranța pasagerilor.

Ce spun cercetările despre distragerea atenției

Potrivit cercetărilor citate de ScienceAlert, distragerea atenției poate fi vizuală, manuală și cognitivă. Problemele apar atunci când o sarcină le solicită simultan pe toate trei.

„Interacțiunile cu meniurile de pe ecranul tactil pot, în teorie, produce efecte comparabile cu cele ale trimiterii de mesaje text”, se arată în articol.

Reglarea temperaturii sau a volumului printr-un ecran necesită privirea îndreptată spre bord și un efort cognitiv suplimentar.

Prin contrast, „un buton fizic permite efectuarea acelorași ajustări cu un input vizual minim sau deloc”, datorită feedback-ului tactil și memoriei musculare.

Studiu: ecranele tactile, mai periculoase decât telefonul

Un studiu realizat în 2020 de TRL, o companie independentă de cercetare din Marea Britanie, a analizat comportamentul șoferilor care folosesc ecrane tactile precum Apple CarPlay sau Android Auto.

Rezultatele sunt îngrijorătoare: „interacțiunea cu ecranul tactil a fost la fel de distragătoare și, în unele cazuri, chiar mai distragătoare decât trimiterea de mesaje text în timp ce conduceți sau efectuarea unui apel telefonic din mână”.

Timpii de reacție au crescut semnificativ, iar la viteze de autostradă acest lucru „corespunde unei creșteri măsurabile a distanței de frânare”.

Nici șoferii nu sunt fani ai ecranelor tactile

Problema nu este doar teoretică, mulți șoferi se plâng de tehnologia din mașinile lor. Conform unui sondaj realizat în SUA pe un eșantion de 92.000 de cumpărători, citat de ScienceAlert, „sistemele de infotainment rămân cea mai problematică caracteristică a mașinilor noi”.

Majoritatea reclamațiilor vizează mutarea comenzilor de bază: luminile, ștergătoarele, temperatura, pe ecrane tactile, ceea ce le face mai greu de utilizat în timpul condusului.

Producătorii auto rugați să revină la butoanele fizice Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Shutterstock

Deși recunoașterea vocală este adesea prezentată ca alternativă, nici aceasta nu este lipsită de riscuri.

O metaanaliză a 43 de studii arată că „interacțiunea vocală înrăutățește performanța la volan în comparație cu condusul fără nicio sarcină secundară”.

Chiar dacă este „mai puțin deranjantă decât ecranele tactile”, recunoașterea vocală rămâne inferioară condusului fără interacțiuni suplimentare.

Revenirea butoanelor, o decizie bazată pe știință

Concluzia este clară: „comenzile pe care le folosim frecvent în timp ce conducem – temperatura, viteza ventilatorului, dezaburirea parbrizului, volumul – ar trebui să rămână tactile”, subliniază Milad Haghani , profesor asociat și cercetător principal în domeniul riscului urban și al rezilienței, Universitatea din Melbourne, pentru ScienceAlert.

Ecranele tactile își au locul lor, dar mai ales pentru setări secundare, ajustate înainte de plecarea la drum.

Acum, producătorii auto trebuie să decidă dacă se conformează sau nu cererii de a reveni la butoanele „de modă veche”.

Vestea bună este că presiunea cercetărilor și a consumatorilor începe să dea rezultate, iar unii producători, precum Volkswagen și Hyundai, au început deja să readucă butoanele fizice.

