Producătorul de cipuri AMD depășește valoarea de o mie de miliarde de dolari, în urma boom-ului din AI

Advanced Micro Devices (AMD) devine al patrulea producător de cipuri care depășește o capitalizare de 1 trilion de dolari, după ce prețul acțiunilor sale s-a triplat în acest an ca urmare a boomului din domeniul inteligenței artificiale, scrie Reuters.

Compania a depășit luni pentru prima dată pragul de o mie de miliarde de dolari, alăturându-se unui grup restrâns de producători de cipuri care au atins acest prag, pe fondul pariurilor investitorilor pe rolul său tot mai important în domeniul calculului bazat pe inteligența artificială.

Acțiunile AMD au înregistrat o creștere de 9,6%, ajungând la 613,31 dolari, atingând un maxim istoric.

Rival pentru Nvidia

Acest prag marchează finalul unei creșteri spectaculoase pentru compania cu sediul în Santa Clara, California, care este considerată cel mai apropiat rival al liderului Nvidia.

Aceasta devine al patrulea producător american de cipuri care depășește o evaluare de 1 trilion de dolari, după Nvidia, Broadcom și Micron.

Nvidia a depășit acest prag în 2023 și este acum cea mai valoroasă companie din lume, cu o valoare de peste 5 trilioane de dolari.

„Banii se îndreaptă din nou către sectorul AI”, a declarat Thomas Hayes, președinte al Great Hill Capital LLC din New York.

Entuziasmul pentru producătorii de cipuri s-a răcit în ultimele luni, pe măsură ce piețele au analizat cu atenție cheltuielile marilor companii de tehnologie.

Prețurile mai mari ale petrolului, legate de conflictul dintre SUA și Iran, precum și așteptările privind rate ale dobânzilor mai ridicate pe termen lung, au contribuit la creșterea presiunii.

Inteligența artificială, singurul domeniu care merge bine

Însă acum investitorii consideră că AI este singurul domeniu care poate funcționa într-un context de încetinire economică indusă de Rezerva Federală.

Majoritatea acțiunilor din sectorul cipurilor au înregistrat creșteri luni: rivalul Intel a înregistrat un salt de aproximativ 11,8%, iar Qualcomm a crescut cu 4,5%. Indicele general al cipurilor a câștigat 2,7%, atingând cel mai ridicat nivel din ultima lună.

Dincolo de cipuri

AMD a accelerat lansările de produse de inteligență artificială și a trecut de la vânzarea de cipuri individuale la oferirea de sisteme complete — combinând procesoare, echipamente de rețea și hardware conex — pentru a concura cu Nvidia.

Pe de altă parte, cererea în creștere pentru unitățile centrale de procesare utilizate alături de procesoarele grafice în serverele care gestionează inferența a ajutat compania să câștige cotă de piață de la Intel.

Luna trecută, AMD a prognozat venituri trimestriale peste estimările de pe Wall Street, dar nu a reușit să îndeplinească așteptările ridicate ale investitorilor.

Creștere masivă

Creșterea de 185% a acțiunilor în 2026 a depășit însă cu mult câștigul de 15,8% înregistrat de indicele Nasdaq, care include în principal companii din sectorul tehnologic, și a plasat compania printre cele mai performante din S&P 500.