Cel puțin 60.000 de tone de benzină au fost deja trimise din India către Moscova, iar două petroliere încărcate cu 30.000-40.000 de tone sunt în drum spre porturile rusești, conform surselor.

Prețul benzinei crește cu 30% în Crimeea, raționalizări și cozi la benzinării

Criza de carburant afectează numeroase regiuni ale Rusiei, unde au fost introduse raționalizări, iar cozile la benzinării au devenit o imagine cotidiană.

În unele zone, prețul benzinei a atins 2,42 dolari pe litru, de peste două ori mai mare decât în Statele Unite, și unul dintre cele mai ridicate din Europa.

La Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea, prețurile au crescut cu 30% într-o singură săptămână, conform datelor publicate de agenția rusă de statistică Rosstat.

Rusia, strategii de import masiv: 400.000 tone benzină lunar din mai multe țări

Pentru a face față cererii interne, care în sezonul estival depășește 110.000 de tone pe zi, Rusia planifică să importe 400.000 de tone de benzină lunar din mai multe țări, inclusiv Belarus, afirmă o a treia sursă.

Belarus aproape că și-a triplat livrările feroviare către Rusia în prima jumătate a lunii iunie.

Președintele Vladimir Putin a recunoscut recent că loviturile cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au contribuit la deficitul de combustibil, dar a subliniat că guvernul încearcă să gestioneze situația.

Relațiile energetice Rusia-India

Pe fundalul acestei crize, relațiile energetice dintre Rusia și India continuă să se consolideze.

Datele Kpler și LSEG arată că, în iunie, importurile de petrol rusesc în India au atins un nivel record, ajungând la 2,7 milioane de barili pe zi, reprezentând peste 50% din totalul importurilor de țiței ale Indiei.

Deși autoritățile nu au dezvăluit încă ce rafinărie indiană furnizează benzina către Rusia, măsura ar putea reprezenta o soluție temporară pentru criza actuală. Ministerele Energiei din Rusia și Petrolului din India nu au oferit comentarii pe acest subiect.

Kremlinul confirmă importuri masive de benzină din India și Belarus și negociază noi acorduri

Pentru a încuraja importurile de combustibil, parlamentul rus a adoptat recent modificări fiscale care includ subvenții pentru achizițiile externe, inclusiv cele din India.

Kremlinul a confirmat, de asemenea, că desfășoară discuții cu mai multe state pentru a asigura livrări la prețuri acceptabile.

Deficitul de combustibil din Rusia subliniază vulnerabilitatea infrastructurii energetice a țării în fața atacurilor și a creșterii cererii interne, în special pe timpul verii.

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