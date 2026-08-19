Produsul care se vinde la Lidl cu 29,99 de lei

Lidl le propune românilor, în cadrul Săptămânii Italiene, un produs emblematic pentru gastronomia din Italia: Parmigiano Reggiano. Cunoscut pentru aroma sa intensă și textura specifică, celebrul parmezan poate transforma chiar și cele mai simple preparate într-un adevărat răsfăț culinar.

Produsul este disponibil la prețul de 29,99 lei în oferta Lidl, fiind o variantă accesibilă pentru cei care vor să folosească un ingredient italian autentic acasă. Poate fi ras peste paste și risotto, adăugat în salate sau folosit pentru a da mai multă savoare preparatelor la cuptor.

Alte produse din Săptămâna Italiană care merită încercate

Oferta Lidl din cadrul Săptămânii Italiene include și numeroase alte produse inspirate din gastronomia Italiei. Clienții pot alege dintre diverse sortimente de paste, sosuri, pizza, deserturi și brânzeturi, având astfel posibilitatea de a pregăti acasă preparate cu specific italian fără să cheltuiască sume mari.

Alte oferte speciale din Săptămâna Italiană:

ITAILAMO Sos pentru paste (340 g) – 7,49 lei

(340 g) – ITALLIAMO Roșii deshidratate (100 g) – 6,99 lei

(100 g) – ITALLIAMO Lipii italienești (390 g) – 6,99 lei

(390 g) – ITALLIAMO Gnocchi umpluți (400 g) – 7,49 lei

(400 g) – ITALLIAMO Băutură răcoritoare (6 x 98 ml) – 9,99 lei

(6 x 98 ml) – ITALIAMO Mortadella cu fistic (700 g) – 24,99 lei

(700 g) – ITALIAMO Guanciale (300 g) – 19,99 lei

(300 g) – ITALIAMO Creveți White Tiger decorticați (720 g) – 59,99 lei

(720 g) – ITALIAMO Prosciutto crudo (per 100 g) – 6,49 lei

(per 100 g) – ITALIAMO Pișcoturi (350 g) – 13,99 lei

(350 g) – ITALIAMO Foițaj dulce Le Sfoglie (225 g) – 6,74 lei

(225 g) – ITALIAMO Boabe de cafea învelite în ciocolată neagră (250 g) – 19,99 lei

(250 g) – ITALIAMO Fistic învelit în ciocolată cu lapte (150 g) – 14,24 lei

(150 g) – ITALIAMO Cafea boabe Espresso (1 kg) – 68,99 lei

(1 kg) – ITALIAMO Biscuți cu cremă de fistic și alune de pădure (140 g) – 6,74 lei

(140 g) – ITALIAMO Mortadella cu măsline, ardei și fistic (125 g) – 8,99 lei

(125 g) – ITALIAMO Aperitive în stil italian (280 g / 285 g) – 9,99 lei

(280 g / 285 g) – ITALIAMO Prosciutto Cotto, feliat (120 g) – 11,99 lei

(120 g) – ITALIAMO Cașcaval Scamorza (300 g) – 12,99 lei (cu Lidl Plus; reducere de la 14,99 lei)

(300 g) – (cu Lidl Plus; reducere de la 14,99 lei) PASSAMANO Vin alb sec (0,75 L) – 15,99 lei

(0,75 L) – ITALIAMO Salam Cacciatore / Brianza, D.O.P. (80 g) – 12,99 lei

(80 g) – ITALIAMO Bresaola I.G.P. (80 g) – 15,99 lei (cu Lidl Plus; reducere de la 16,99 lei)

(80 g) – (cu Lidl Plus; reducere de la 16,99 lei) ITALIAMO Coppa Piacentina D.O.P. (90 g) – 14,99 lei

(90 g) – ITALIAMO Prosciutto di San Daniele D.O.P. (80 g) – 16,99 lei

(80 g) – ITALIAMO Crackers (100 g) – 9,99 lei

(100 g) – ITALIAMO Grisine cu ulei de măsline (200 g) – 7,99 lei

(200 g) – ITALIAMO Covrigei cu ulei de măsline (500 g) – 13,99 lei

(500 g) – ITALIAMO Bruschette (150 g) – 6,99 lei

(150 g) – ALLINI Vin spumant rose sec (750 ml) – 24,99 lei

(750 ml) – Bitterol Aperitiv / Limoncello cu sclipici (0,7 L) – 19,99 lei

(0,7 L) – FINESTRELLA Vin alb Lucido Pinot Grigio, I.G.P. (0,75 L) – 14,99 lei

(0,75 L) – CALALENTA Pecorino Terre Vin alb sec Fantini (0,75 L) – 34,99 lei

(0,75 L) – ALLINI PROSECCO Vin spumant (0,75 L) – 49,99 lei

(0,75 L) – DUCA DI SASSETA Vin roșu demisec Primitivo I.G.P. (0,75 L) – 24,99 lei

(0,75 L) – ALLINI PROSECCO Vin rose extra sec Millesimato (0,75 L) – 29,99 lei

(0,75 L) – ITALIAMO Pizza Napoletana (398 g / 418 g) – 15,99 lei (cu Lidl Plus; reducere de la 17,99 lei)

(398 g / 418 g) – (cu Lidl Plus; reducere de la 17,99 lei) ITALIAMO Pizza pe vatră (350 g) – 15,99 lei (cu Lidl Plus; reducere de la 17,99 lei)

(350 g) – (cu Lidl Plus; reducere de la 17,99 lei) ITALIAMO Pizza pe vatră cu prosciutto și mozzarella (400 g) – 14,99 lei

(400 g) – ITALIAMO Mix de fructe de mare (300 g) – 11,99 lei (cu Lidl Plus; reducere de la 14,99 lei)

(300 g) – (cu Lidl Plus; reducere de la 14,99 lei) ITALIAMO Scoici / Midii în sos tomat (350 g) – 11,99 lei (cu Lidl Plus; reducere de la 14,99 lei)

(350 g) – (cu Lidl Plus; reducere de la 14,99 lei) ITALIAMO Carpaccio de caracatiță (150 g) – 19,99 lei

(150 g) – ITALIAMO Focaccia umplută (360 g) – 14,99 lei (cu Lidl Plus; reducere de la 16,99 lei)

(360 g) – (cu Lidl Plus; reducere de la 16,99 lei) ITALIAMO Pizza margherita / Diavolo (2 x 535 g / 2 x 560 g) – 34,99 lei

(2 x 535 g / 2 x 560 g) – ITALIAMO Lasagna legume / vită (1 kg) – 19,99 lei

(1 kg) – ITALIAMO Aluat pentru focaccia (385 g) – 5,99 lei

(385 g) – ITALIAMO Medaglioni paste umplute (250 g) – 6,74 lei

(250 g) – Informații din broșură:

ITALIAMO Desert cu cappuccino / ciocolată (2 x 100 g / 2 x 90 g) – 8,49 lei (cu Lidl Plus; reducere de la 9,99 lei)

(2 x 100 g / 2 x 90 g) – (cu Lidl Plus; reducere de la 9,99 lei) ITALIAMO Desert italienesc cacao-mascarpone / fistic (500 g) – 19,99 lei

(500 g) – ITALIAMO Mini desert zabaione și cireșe / tiramisu (2 x 150 ml) – 9,99 lei

(2 x 150 ml) – ITALIAMO Desert cu aromă de cafea / ciocolată și caramel (75 g) – 11,99 lei

(75 g) – ITALIAMO Fursecuri umplute cremă de alune / cireșe Amarena (140 g) – 7,49 lei

(140 g) – ITALIAMO Cremă de alune cu cacao (400 g) – 14,99 lei

(400 g) – ITALIAMO Biscuți fragezi cu cacao și frișcă (350 g) – 8,99 lei

(350 g) – ITALIAMO Biscuți umpluți ciocolată / lămâie (150 g) – 6,74 lei

(150 g) – ITALIAMO Cantuccini cu portocale (200 g) – 9,99 lei

(200 g) – ITALIAMO Croissante cu umplutură de cireșe (530 g) – 15,99 lei

(530 g) – ITALIAMO Batoane de înghețată fistic / tiramisu (6 x 50 ml) – 11,99 lei (cu Lidl Plus; reducere de la 14,99 lei)

(6 x 50 ml) – (cu Lidl Plus; reducere de la 14,99 lei) ITALIAMO Selecție de înghețată (500 g) – 11,99 lei (cu Lidl Plus; reducere de la 14,99 lei)

(500 g) – (cu Lidl Plus; reducere de la 14,99 lei) ITALIAMO Înghețată ricotta, miere și ciocolată di Modica (280 g) – 14,99 lei

(280 g) – ITALIAMO Înghețată tartufo cu aromă de limoncello / fistic (2 x 90 g) – 7,99 lei (cu Lidl Plus; reducere de la 11,99 lei)

Rețetă: Paste Carbonara

120 g paste

paste 2 bucăți gălbenușuri

gălbenușuri 60 g guanciale

guanciale 60 g brânză pecorino

brânză pecorino piper

Mod de preparare

Taie guanciale în fâșii de grosime medie și pune-l într-o tigaie rece, la foc mic, să se prăjească ușor și să își lase grăsimea.

Nu este necesar ulei, deoarece se va prăji în grăsimea proprie.

Rumenește boabele de piper într-o tigaie încinsă timp de aproximativ 2-3 minute, scoate-le într-un mojar și macină-le până devin pulbere.

Piperul măcinat va fi integrat ulterior în sosul pentru paste.

În timp ce se prăjește guanciale, pune pastele la fiert în apă clocotită, sărată în prealabil. Lasă-le la fiert cu 2 minute mai puțin decât timpul indicat pe ambalaj.

Acestea vor fi risottate ulterior în sos, pentru a crea cremozitate datorită amidonului.

Rade pecorino și amestecă-l foarte bine cu cele 2 gălbenușuri și cu piper măcinat, după gust, pentru a crea baza sosului.

Textura trebuie să fie una cremoasă. Poți adăuga și puțin din grăsimea lăsată de guanciale; astfel, vei obține un gust mai aromat. Este important însă ca grăsimea să nu fie la o temperatură foarte ridicată atunci când este inclusă în sos, pentru a nu găti oul.

Când guanciale este gata, scoate pe o farfurie trei sferturi din el, iar celălalt sfert lasă-l în tigaie, la foc mediu. Adaugă peste acesta 1-2 polonice din apa în care au fiert pastele, apoi adaugă pastele și amestecă până când amidonul de la acestea începe să îngroașe sosul.

Oprește focul și adaugă sosul de pecorino în tigaie, peste paste. Amestecă foarte bine până când sosul se leagă și obții o consistență cremoasă, aproximativ 1-2 minute.

Așază pastele pe farfurie. Adaugă guanciale crocant rămas, pecorino ras și puțin piper măcinat, după gust.

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