Interesul crescut pentru femeile din viețile fotbaliștilor a dus chiar la adoptarea unui termen care le reunește indiferent de statut: WAG (Wives and Girlfriends).

În startul sezonului 2026-2027, Libertatea a realizat topul celor mai urmărite partenere ale fotbaliștilor din Premier League, competiție care se vede pe VOYO. De la modele și antreprenoare, până la dansatoare profesioniste și foste miss, cele mai „virale” din categoria WAG la ora actuală sunt Sophia Weber (soția lui Kai Havertz), cu 518.000 de urmăritori pe Instagram, Indira Ampiot (partenera lui Mathys Tel), cu 415.000 de urmăritori pe Instagram, Izabel Kovacic (soția lui Mateo Kovacic), cu 397.000 de urmăritori pe Instagram, Sasha Attwood (partenera lui Jack Grealish), cu 306.000 de urmăritori pe Instagram, Tolami Benson (logodnica lui Bukayo Saka), cu 299.000 de urmăritori pe Instagram.

Sophia Weber are cei mai mulți fani

Sophia Weber este una dintre cele mai cunoscute WAG din Germania. Model și influencer, ea și Kai Havertz se cunosc încă din copilărie, iar relația lor a început în 2018. Sophia l-a însoțit pe Havertz în perioada în care fotbalistul a trecut de la Bayer Leverkusen la Chelsea și apoi la Arsenal, devenind o prezență constantă în fotbalul englez.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2024, iar în martie 2025 au devenit părinți pentru prima dată. Pe lângă modelling și activitatea din social media, Sophia Weber este implicată alături de Kai Havertz și în proiecte legate de protecția animalelor.

Indira Ampiot a devenit cunoscută în Franța după ce a câștigat titlul Miss France în 2023, după ce fusese desemnată anterior Miss Guadeloupe. Ea este model și personalitate publică, iar succesul său în concursurile de frumusețe a transformat-o într-o figură cunoscută la nivel internațional. Primele relatări despre relația sa cu Mathys Tel au apărut în sezonul 2024-2025.

Sasha Attwood, partenera lui Jack Grealish | Foto: InstagramIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 35

Izabel Kovacic, originară din Croația, este cunoscută pentru activitatea din fashion și lifestyle, fiind o prezență importantă pe rețelele sociale, dar și o figură familiară în tribunele stadioanelor din Anglia.

Izabel și Mateo Kovacic formează una dintre cele mai longevive relații din fotbalul croat și au devenit părinți pentru prima dată în 2020, iar în anul 2025 au avut al doilea copil. Izabel l-a însoțit pe soțul său fotbalist pe parcursul carierei sale la Inter, Real Madrid, Chelsea și Manchester City.

Sasha Attwood are cu Jack Grealish una dintre cele mai lungi relații din fotbalul englez. Cei doi se cunosc încă din perioada adolescenței și formează un cuplu de aproximativ 14 ani. Sasha, în vârstă de 30 de ani, este model, influencer și antreprenoare. Ea și Jack Grealish au devenit părinți pentru prima dată în octombrie 2024, când li s-a născut unica fiică.

În ultimii ani, Sasha Attwood și-a construit propriul brand în zona fashion și beauty, devenind o figură de neratat în social media, iar activitatea sa profesională a transformat-o într-o personalitate publică independentă.

Iubita lui Bukayo Saka are 25 de ani

Tolami Benson reprezintă generația mai nouă de WAG care combină viața din lumea fotbalului cu o carieră proprie. Iubita lui Bukayo Saka are 25 de ani și a studiat domeniul relațiilor publice și media la Birmingham City University. Relația celor doi a devenit cunoscută public după ce au fost văzuți împreună în mod repetat.

Ei sunt împreună din 2020, iar anul trecut s-au logodit. Tolami Benson este activă în zona fashion și lifestyle și a devenit o apariție obișnuită în tribune, atât la meciurile lui Arsenal, cât și la partidele naționalei Angliei.

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