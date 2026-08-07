Minime istorice în județul Bihor

Hidrologii au confirmat, la data de 5 august 2026, că 12 stații hidrometrice din județul Bihor au înregistrat noi recorduri negative ale debitelor. Printre exemplele cele mai îngrijorătoare se numără:

Crișul Negru – stația Beiuș : doar 0,500 mc/s, sub recordul anterior de 0,700 mc/s din 21 august 2025;

: doar 0,500 mc/s, sub recordul anterior de 0,700 mc/s din 21 august 2025; Holod – stația Holod : 0,004 mc/s, față de minimul de 0,025 mc/s din 1 septembrie 2025;

: 0,004 mc/s, față de minimul de 0,025 mc/s din 1 septembrie 2025; Topa – stația Hidișel : 0,001 mc/s, o scădere semnificativă față de recordul din 20 septembrie 1962 (0,005 mc/s);

: 0,001 mc/s, o scădere semnificativă față de recordul din 20 septembrie 1962 (0,005 mc/s); Bistra – stația Pădurea Neagră: 0,001 mc/s, sub minimul istoric de 0,033 mc/s din 29 decembrie 1986.

Localități fără sisteme centralizate, grav afectate

Pe lângă cele 133 de localități care depind de sisteme centralizate, alte 92 de comunități fără astfel de rețele suferă din cauza secetei extreme. În aceste zone, populația se bazează pe surse locale, care sunt aproape epuizate. Județul Botoșani este cel mai afectat, cu 55 de localități aflate în dificultate.

Apel la solidaritate și responsabilitate

Administrația Națională „Apele Române” monitorizează situația hidrologică și colaborează cu autoritățile locale și operatorii de apă pentru a gestiona efectele secetei. Oficialii fac apel la populație să utilizeze apa cu responsabilitate. „Utilizarea rațională a apei este esențială pentru protejarea resurselor disponibile și pentru asigurarea alimentării cu apă a tuturor comunităților în această perioadă dificilă”, au transmis reprezentanții instituției.

„Fiecare litru de apă economisit contează”, subliniază aceștia, evidențiind importanța solidarității în fața unei crize care afectează tot mai multe comunități din România.

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